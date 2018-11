Schnurstracks in die Mediathek: Nachts ist sie zwar geschlossen, zieht dafür tagsüber umso magnetischer die Nutzer an. Pro Öffnungstag kommen rein rechnerisch 550 Menschen. Foto: Ursula Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Die Abkürzung BKST steht für Bildung, Kultur, Sport und Tourismus - und das lässt sich die Stadt Mosbach etwas kosten. Der Gemeinderatsausschuss für diese Bereiche ließ sich nun darüber unterrichten, wie die zurückliegenden Geschäftsjahre der Volkshochschule und der Mediathek verlaufen sind. Dr. Katrin Sawatzki leitet die VHS seit 2009 und konnte aus diesen neun Jahren "eigentlich nur Gutes berichten". Zum Beispiel, dass im letzten Jahr fast 70 Prozent der Einnahmen aus den Gebühren für eigene Veranstaltungen kamen. Der Rest sind Zuschüsse unterschiedlicher Herkunft. Dabei sind die durchschnittlich acht Euro pro Unterrichtseinheit der VHS Mosbach sogar zwei bis drei Euro geringer als im Bundesdurchschnitt.

12.982 Unterrichtseinheiten hat die Volkshochschule 2017 abgehalten, 600 mehr als im Jahr davor. Den stärksten Anstieg verzeichnet Sawatzki bei den Sprachen und da insbesondere in Deutsch/Integrationkursen. "2016 war das ähnlich stark." Im VHS-Geschäft spiegeln sich gesamtgesellschaftliche Entwicklungen wider, hier die Migrationsbewegung, deren Abflauen auch die VHS zu spüren bekommt. In ihrem Ausblick auf 2019 rechnet die Leiterin damit, dass die Zahl der Teilnehmer sinkt. "Die Integrationskurse aber brauchen wir."

Dafür, dass dieses Kursangebot endlich Räume bekommt (derzeit im Feuerwehrmagazin), will sich Katrin Sawatzki ebenso einsetzen wie dafür, ein VHS-Haus in Mosbach zu etablieren. In einem Jahr will man im dritten Obergeschoss des ehemaligen Kaufhauses Kipphan sein, wo das Raumangebot aber nicht über das im Obertorzentrum hinausgeht. Doch da gibt es ja noch weitere Etagen…

Die städtische Bibliothek hat schon ein neues, ein großzügiges Zuhause und wurde dadurch 2015 zur Mediathek. Ihr Leiter Raimar Wiegand war der nächste Berichterstatter, der den Ausschussmitgliedern die Jahre 2016 und 2017 darstellte. "Eine wirklich gute Bilanz." Zum Vergleich nahm er das letzte Jahr im historischen Hospital (2014). Der Sprung, den die Ausleihen seit dem Umzug machten, ist eindrucksvoll; ihre Zahl betrug im vergangenen Jahr knapp 238.000. Die Besucherzahl lag 2016 bei 135.000, im Jahr drauf bei 133.000. "Pro Öffnungstag sind das rund 550 Besucher", machte Wiegand die Zahl greifbarer. 2014 waren es im alten Domizil 146.000 Ausleihen. Dabei ist die Zahl der Medieneinheiten gar nicht so enorm gewachsen - von 38.000 auf 42.000. "Wir präsentieren sie nur anders", erklärte Wiegand den Zulauf in die Mediathek. "Riesensteigerungen" erwartet der Mediatheksleiter jedoch jetzt nicht mehr.

Nun gelte es, die hohe Zufriedenheit der Mediathek-Nutzer zu sichern, blickte auch Raimar Wiegand in die Zukunft. An einer Zertifizierung zur "Ausgezeichneten Bibliothek" durch die Hochschule der Medien in Stuttgart arbeitet man. Dass die Mosbacher Mediathek im Bibliothekenvergleich im Regierungsbezirk Karlsruhe gut bis sehr gut dasteht, belegte Wiegand mit Rankinglisten. Und es ist auch daran abzulesen, dass die aktuelle Broschüre der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen auf dem Titelblatt ein Foto der Mosbacher Einrichtung zeigt.

Wiegand schloss seine Ausführungen mit nachdenklichen Tönen hinsichtlich der alle Lebensbereiche erfassenden Digitalisierung, die die Mediennutzung tief greifend verändere. "Das kann man nicht einfach laufen lassen", sprach er sich für einen selbstbestimmten Umgang mit Medien und Informationen aus, bei dem Mediatheken und Schulen zusammenarbeiten müssten. "Die richtigen Ziele haben wir. Wir müssen die Strategien anpassen!"

Gewissermaßen angepasst ist auch die Strategie, die die Stadtverwaltung dem Gremium als Beschlussvorschlag vorlegte. Der Bürgermeister der Commune die Rurale de Tomora im westafrikanischen Mali ersucht um eine Stadtpartnerschaft. Da man aber bereits sechs offizielle Städtepartnerschaften habe und auch die Verbindung mit der israelischen Stadt Katsrin in letzter Zeit verstärkt wurde, zudem ein weiteres Gesuch aus China vorliege, sehe er die Kapazitäten Mosbachs am Ende, begründete Oberbürgermeister Michael Jann den Beschlussvorschlag, das Gesuch aus Mali nicht anzunehmen. Der BKST-Ausschuss folgte bei einer Enthaltung.