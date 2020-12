Horst „Jogi“ Bieler hat den Werkstoff Holz in sein Herz geschlossen. In seiner „Holzwerkstatt“ tüftelt der 90-Jährige am liebsten an dekorativen Upcycling-Unikaten. Zwei davon werden nun für die RNZ-Weihnachtsaktion versteigert. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Mosbach. "Ich habe drei Container voll", scherzt der 90-jährige Horst "Jogi" Bieler am Telefon. Der ehemalige Chef von "Estrich Bieler" hat in seinem "zweiten Leben" den Werkstoff Holz neu für sich entdeckt. In "Jogis Holzwerkstatt", unmittelbar neben "Indyarts", der Digitaldruckerei seines Sohnes gelegen, schafft er Unikate aus Fundstücken. Gleichgültig, ob Weihnachtskrippe oder Schmuckbaum – eine Prise Humor würzt viele der einmaligen Upcycling-Werkstücke. Und die Werke sind nicht nur ein schöner Beitrag zur Nachhaltigkeit, sondern sollen auch nachhaltig wirken: Zwei seiner individuellen Krippen spendet der rüstige Senior für die aktuelle RNZ-Weihnachtsaktion. Die sollen nun höchstbietend versteiget werden, der Erlös fließt direkt auf das Spendenkonto.

In "Jogis Holzwerkstatt" gibt’s nur Unikate

Beim Spazierengehen entdeckt Horst Bieler nicht nur spannende Fundstücke, er bekommt auch die besten Ideen für die weitere Verarbeitung. Denn das Thema "Krippen" setzt er nicht nur im herkömmlichen Sinn um. Zu den aus Holzstämmen gearbeiteten Höhlen gesellt er muntere Figürchen und allerlei dekorative Elemente. Ob Südsee-Optik mit Palmen und Hängematte oder Engelchen beim Après-Ski mit tanzendem Bären – nichts scheint unmöglich, wenn Bieler seiner Fantasie freie Leine lässt.

Von den Ergebnissen können sich Interessenten dieser Tage bei Peter Spitzer oder Benetton in Mosbach ein eigenes Bild machen. Horst Bielers Lieblingskrippe ist übrigens die klassische Heilige Familie. Aber wer in Jogis Holzwerkstatt das Auge schweifen lässt, der findet ein ganzes Universum an Einfällen. Humor und Nützlichkeit gehen bei den Schmuckbäumen eine Liaison ein. Aber auch einen massiven Holztisch hat Bieler schon gearbeitet.

Dass Bayern "sein Ding" ist, wird ebenfalls schnell sichtbar. Der rüstige Senior liebt die Berge nicht nur als Fotomotiv. Als passionierter Skifahrer hat er zehn Jahre lang an Abfahrtsrennen rund um den "Weißen Ring" im österreichischen St. Anton teilgenommen. Stattliche 22 Kilometer Fahrstrecke und 5500 Höhenmeter stehen dort auf dem Programm. "Ich habe jedes Mal auf dem Podest gestanden", erinnert sich Bieler stolz.

Aus der alten Heimat Schlesien stammt der Abschiedsgruß, den er bis heute stets mit seiner Schwester tauscht. Er lautet schlicht: "Leb gesund."

> Versteigerung für den guten Zweck: Zwei feine Krippen stiftet Horst Bieler für die RNZ-Weihnachtsaktion. Nun sind die Leser am Zug, können mit einem echten Unikat nicht nur die heimische Stube aufhübschen, sondern gleichzeitig auch noch Gutes tun. Wie? Ganz simpel: Einfach ein Gebot für eine der beiden Krippen abgeben, der Zuschlag geht dann jeweils an den Höchstbietende(n). Gebote sind bis einschließlich Montag, 21. Dezember, per Mail an red-mosbach@rnz.de möglich (Name, Anschrift und Telefonnummer bitte angeben). Wir freuen uns auf viele Gebote und eine damit verbundene Spende für die RNZ-Weihnachtsaktion.