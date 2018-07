Mosbach. (pol/van) Das hätte böse enden können: An einem Schlauchwagen des Katastrophenschutzes und an einem Unimog der Feuerwehr Mosbach wurden von einem Unbekannten die Bremsleitungen mit einem scharfen Gegenstand beschädigt. Das berichtet die Polizei.

Beide Fahrzeuge waren am 1. Juli anlässlich des Tages der offenen Tür der Feuerwehr Mosbach in der Bleichstraße ausgestellt gewesen. Der Schaden in Höhe von etwa 900 Euro wurde erst acht Tage später festgestellt.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261/8090 in Verbindung zu setzen.