Mosbach. (ar) Für Diskussionsstoff sorgte die Anmietung der Wohnanlage in der Neckarelzer Römerhofstraße. Ursprünglich war das Objekt vom Landkreis für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen errichtet worden. Nun wurde die Container-Anlage vom Neckar-Odenwald-Kreis für die Anschlussunterbringung freigegeben, damit die Stadt diese anmieten kann. Der Gemeinderat folgte dem Beschlussvorschlag der Verwaltung und stimmte mit einer Enthaltung und einer Gegenstimme für die Anmietung der Anlage in der Römerhofstraße ab Anfang Mai. Der Mietpreis wird 2944,50 Euro/Monat betragen. Und in den fünf Wohnungen und 18 Zimmern sollen künftig anerkannte Flüchtlinge wohnen, hob OB Michael Jann hervor.

Zunächst hatten sich einige Ratsmitglieder zu Wort gemeldet. So hielt Stadtrat Frank Heuß (SPD) das betreffende Gelände für ungeeignet. Deutlich vertrat ebenfalls Stadträtin Irmgard Vehlow (CDU) ihre Position in der Diskussion: "Wir haben auch eine Verantwortung gegenüber den Nachbarn", sagte sie klar.

Darüber hinaus rückten auch andere Themen in den Fokus: Den Wachdienst und die Sauberkeit sprach Brigitte Valinski (SPD) an. Wobei Simone Bansbach-Edelmann, Leiterin des Ressorts "Finanzen und Immobilien" bei der Stadt, daraufhin erläuterte, dass es keinen Wachdienst mehr geben werde. Für die Sauberkeit im Inneren seien die Mieter und im Außenbereich die Stadt verantwortlich, legte sie zudem dar.

Nach Darstellung von Simone Bansbach-Edelmann habe die Große Kreisstadt die Pflicht, voraussichtlich 68 Menschen in diesem Jahr in der Anschlussunterbringung aufzunehmen. Beim Familiennachzug sei es allerdings schwer zu kalkulieren, aber derzeit geht man in der Mosbacher Stadtverwaltung von rund 30 Personen aus. Stadträtin Barbara Klein (AL) wollte wissen, wie lange die Laufzeit des Mietvertrages ist. Da es sich bei der Wohnanlage um Container handele und die nicht als dauerhafter Wohnraum ausgelegt seien. Der Mietvertrag sei auf unbestimmte Zeit ausgelegt, könne aber (mit entsprechender Frist) gekündigt werden, antworte Bansbach-Edelmann.

Den vielen Ehrenamtlichen, die dort gewirkt haben, dankte Stadtrat Friedolf Fehr von den Freien Wählern. Er schlug in der Diskussion vor, die Bewohner "gerade am Anfang mehr an die Hand zu nehmen". Überdies wollte Stadtrat Boris Gassert (CDU) wissen, ob man dort baulich etwas ändern müsse, was Simone Bansbach-Edelmann verneinte. OB Michael Jann hob abschließend hervor, dass es um "ganz normales Wohnen" ginge.