Mosbach. (schat) Bilbao, Bratislawa, Budapest, Château-Thierry, Lymington oder Las Cruces - Schüler und Schülerinnen, die sich an weiterführenden Schulen im Stadtgebiet Mosbach bilden lassen, eröffnen sich für einen Austausch vielfältige Möglichkeiten und Ziele. Einige davon werden von Lehrern und Schülern schon fast traditionell angesteuert, andere erst seit ein paar Jahren mit Leben erfüllt. Ein derzeit noch in der Planungsphase befindliches neues Austauschprogramm sorgt dieser Tage nun für Gesprächsstoff, unter anderem auch im Mosbacher Gemeinderat.

Seine "Sorge um die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler" äußerte im Rahmen der Sitzung und in Bezug auf den geplanten Austausch des Auguste-Pattberg-Gymnasiums (APG) mit einer Schule in der Stadt Katsrin der Gemeinderat Frank Heuß (SPD). Nur durch Zufall habe er von dem Vorhaben erfahren, die bestehende Städtefreundschaft (eine Partnerschaft besteht nicht) zwischen Mosbach und Katsrin mit einem Schüleraustausch zu vertiefen. Schüler aus der 7000-Einwohner-Stadt waren im Juli erstmals in der Großen Kreisstadt zu Gast, im kommenden Frühjahr sollen - so die Planungen - Elftklässler des APG nach Katsrin reisen.

Die Lage der Stadt bzw. der Status des Gebiets um sie herum sind es, die Frank Heuß sorgenvoll auf dieses Austauschvorhaben blicken lassen. Katsrin liegt auf den Golanhöhen, die einst in den 1960er-Jahren von Israel eingenommen und später annektiert wurden. Völkerrechtlich gehört das Gebiet nach wie vor zum Nachbarland Syrien. Auch die Bundesregierung unterscheidet strikt zwischen dem Gebiet des Staates Israel und den besetztem Gebieten, zu denen man den Golan zählt. Heuß’ Sorge fußt u.a. auf der militärstrategischen Bedeutung dieses Gebiets, noch im Mai dieses Jahres seien auf die Golanhöhen Raketen abgefeuert worden, so der Gemeinderat, "wenn auch nicht auf das israelisch besiedelte Gebiet Katsrins".

Mosbachs OB Michael Jann teilt die Bedenken des Neckarelzer Stadtrats nicht. "Keinen Moment unsicher gefühlt" habe er sich beim Vor-Ort-Besuch in Katsrin, den er unlängst gemeinsam mit der städtischen Partnerschaftsbeauftragten Ursula Geier unternommen hat. In der Hauptstadt Tel Aviv sei dies nicht immer so gewesen. Der völkerrechtliche Status lasse sich indes nicht wegdiskutieren.

Diskutiert hat man über den geplanten Austausch natürlich auch am APG. Nachdem die Initiative vonseiten der Stadt gekommen sei, habe man in der Schulleitung einen argumentativen Austausch vor dem möglichen Schüleraustausch vollzogen, wie Schulleiter Dr. Thomas Pauer der RNZ erklärt. Vor allem auch der Sicherheitsaspekt sei dabei im Fokus gestanden. Die Sicherheit der Schüler sieht man demnach gewährleistet, vor allem sieht man aber auch einen geschichtlich-politischen Mehrwert in diesem Austauschprogramm, gerade aufgrund der besonderen Situation und jüngeren Geschichte des Gebiets.

Im Rahmen einer Informationsveranstaltung wurden dieser Tage interessierte Eltern und Schüler über den für März geplanten Austausch mit Katsrin aufgeklärt. "Von Elternseite wurde dabei keiner Bedenken geäußert", berichtet Thomas Pauer. Auch Partnerschaftsbeauftragte Ursula Geier gab dabei ihre Eindrücke und Einschätzungen weiter und stellte zudem einen Zuschuss vonseiten der Stadt für die Flugkosten (die Rede ist von 50 Euro pro Schüler/Lehrer) in Aussicht. Oberbürgermeister Michael Jann relativiert in der Diskussion um den geplanten Austausch, dass man dem Pattberg-Gymnasium bzw. den Schülern diesbezüglich nichts aufzwinge - wenngleich die Initiative schon vonseiten der Stadt kam.

Interkulturelle Begegnung, Erweiterung des persönlichen Horizonts, Vertiefung der Sprachkenntnisse und Beitrag zur Friedenserziehung - diese Vorgaben hat man am APG für Schüleraustausche ausgegeben. Zumindest über den letzten Punkt darf man angesichts des Gebietsstatus’ des geplanten Austauschziels weiter diskutieren. Und das ganz ungeachtet der Sicherheitslage.