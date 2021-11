Mosbach-Sattelbach. (cao) Leichte Verletzungen zog sich Dienstagmittag ein 21-jähriger Lastwagen-Fahrer zu, als er auf der L525 zwischen Sattelbach und Mosbach die Kontrolle über seinen Tanklaster verlor. Feuerwehr und Polizei rückten mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften an. Die Landesstraße blieb bis in die Abendstunden für die Aufräumarbeiten in beide Richtungen voll gesperrt.

"Zum Glück sind Tankwagen heute so gut konstruiert, dass sie selbst einem solchen Aufprall normalerweise standhalten", erklärte Detlev Ackermann, als er den havarierten Lastwagen in Augenschein nahm. "Wenn das Öl ausgelaufen wäre, hätte das gravierende Folgen für die Umwelt gehabt", betonte der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Mosbach im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Nur ein wenig Kraftstoff sei ausgelaufen, "aber das ist kein Problem für uns", so Ackermann.

Rund 12.000 Liter Heizöl hatte der Fahrer geladen, als er von Sattelbach kommenden zunächst rechts von der Straße abkam. "In der Folge hat er das Lenkrad anscheinend zu stark nach links verrissen und der Lastwagen ist umgekippt", verdeutlichte Einsatzleiter Köpfle von der Polizei während der Unfallaufnahme.

Die Kratzspuren ziehen sich quer über die gesamte Fahrbahn – und darüber hinaus. "Man kann eindeutig sehen, wo der Tanklaster an der linken Böschung abgeprallt ist, bevor er wieder auf die Gegenspur geschleudert und schließlich zum Stehen gekommen ist", so Köpfle.

Nachdem der Lastwagen-Fahrer vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde, zog ein Großteil der Einsatzkräfte wieder ab. Gegen 11.30 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein, die mit dem kompletten Gefahrgut-Zug zur Unfallstelle ausgerückt war. Das sei das Standart-Prozedere bei einem Unfall mit Tanklaster, erklärte Ackermann. "Aber für die Aufräumarbeiten brauchen wir den kompletten Trupp nicht mehr." Nur ein Rüstwagen blieb zurück, um das Abpumpen des Heizöls und das Aufrichten des Tankwagens abzusichern.

Bis in die Abendstunden (zu Redaktionsschluss um 17.30 Uhr war die Landesstraße L525 noch nicht wieder freigegeben) zogen sich die Bergungsarbeiten hin. Da der Lastwagen auf die rechte Seite gekippt war, konnten keine Schläuche an die Hauptanschlüsse des Tanks angeschlossen werden. Es brauchte erst ein spezielles Kupplungsventil, bevor die 12.000 Liter Heizöl über kleinere Anschlüsse in einen anderen Tanklaster gepumpt werden konnten.

Denn nur mit leerem Tank konnte der Lastwagen von einem Kran aufgerichtet werden, bevor er schließlich abgeschleppt wurde. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mindestens 50.000 Euro.

Update: Dienstag, 9. November 2021, 18.30 Uhr