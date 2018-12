Mosbach. (deg) Endlich! Seit dem Wochenende darf man sich ganz offiziell auf Weihnachten freuen, die Adventszeit beginnt. Die Straßen werden festlich geschmückt, Plätzchen gebacken, Weihnachtsmärkte besucht und in den meisten Wohnungen und Häusern steht der Adventskranz auf dem Tisch. Doch woher kommt dieser Brauch mit dem Kranz überhaupt? Es ist eine Geschichte von Barmherzigkeit, von ungeduldigem Warten - und von kindlicher Vorfreude...

Die beginnende Industrialisierung brachte Anfang des 19. Jahrhunderts in Deutschland neben Fortschritt auch soziale Not. Am stärksten litten Kinder unter der Armut. Der Theologe Johann Hinrich Wichern nahm sich ihrer an und gründete 1833 das "Rauhe Haus" in Hamburg. In der Weihnachtszeit fragten die Kinder ständig, wann nun endlich Weihnachten sei. Da kam Wichern eine Idee: Er baute aus einem alten Wagenrad einen Holzkranz mit 24 Kerzen - 20 kleine rote und vier große weiße - und hängte diesen im Haus auf. Jeden Tag durften die Kinder eine weitere Kerze anzünden und so die Tage bis Weihnachten mitzählen. Bis heute hat sich diese Tradition erhalten, geblieben ist ein Kranz mit vier Kerzen für die Sonntage - und das ungeduldige Warten der Kinder auf Weihnachten.

Die RNZ-Redaktion Mosbach möchte ihren Lesern ebenfalls die Zeit bis Weihnachten "versüßen". Zu jedem der vier Adventssonntage gibt es deshalb ein kleines "Adventsrätsel", bei dem tolle Preise winken. So wie an jedem Advent eine weitere Kerze angezündet wird, steigert sich die Anzahl der möglichen Gewinner: Erst einer, dann zwei, dann drei, dann vier...

Am ersten Advent gibt es eine Mosbach-Aktiv-Happy-Card im Wert von 50 Euro zu gewinnen. Der Weg zum vorweihnachtlichen Geschenk ist einfach, es braucht nur eine richtige Antwort und ein wenig Glück. Zum ersten Advent wollen wir wissen:

Wie groß (in Metern) ist die Nordmann-Tanne, die dieses Jahr den Mosbacher Marktplatz und den just eröffneten Weihnachtsmarkt schmückt?

Kleiner Tipp für alle, die sich nicht alleine auf ihr Augenmaß verlassen wollen. In einem der Beiträge auf Seite 3 in der Samstagsausgabe war von der Christbaumhöhe die Rede...

> Wer gewinnen will, ruft an unter Telefon (013 78 22) 70 23 46 oder schickt eine SMS an die Nummer 520 20 mit RNZ MO TICKET (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort "Gewinner" - und wichtig: der Höhenangabe in Metern - sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis Mittwoch, 5. 12., geschaltet. (Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro).