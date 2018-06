Sattelbach. (schat) Der Produktrückruf findet sich bereits seit einigen Tagen auf der Internetseite von "Honig Reinmuth", nun gibt es auch eine aktuelle Warnung beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL). Auf dem Portal aller Bundesländer und des BVL "Lebensmittelwarnung" wird auf Blütenpollen der Firma Hepp hingewiesen, vor deren Verzehr aufgrund eines "zu hohen Werts an Pyrrolizidinalkaloiden (PA)" abgeraten wird. Der Honigspezialist aus dem Mosbacher Stadtteil Sattelbach hat die Blütenpollen, bei denen ein erhöhter Wert des von den Pflanzen selbst produzierten Abwehrstoffes gegen Insektenfraß festgestellt wurde, im Zeitraum von 10. Mai bis 31. August 2016 abgefüllt und vertrieben.

Die Blütenpollen sind nach Auskunft von Honig Reinmuth mit einem Mindesthaltbarkeits-Datum vom 30.3.2018 versehen und sollten nicht mehr verzehrt werden. Diese Pollen können abgeholt und umgetauscht werden, heißt es auf der Homepage von Reinmuth. Dort wird auch erläutert, was Pyrrolizidinalkaloiden sind und warum die 2016 in Sattelbach verpackten Pollen, die aus dem spanischen Hochland stammen, nun zurückgerufen werden: "Seit Jahrzehnten sind die spanischen Pollen wegen ihrer Farbenvielfalt geschätzt. In den verschiedenen Vegetationsperioden werden recht unterschiedliche Pollen gesammelt, wie zum Beispiel auch die des Greiskrauts, Jakobskreuzkrauts oder des blühenden Borretsch. Diese Pflanzen schützen sich gegen Insektenfraß durch Bildung eines Abwehrstoffes, die Pyrrolizidinalkaloide". Die finden sich auch in verschiedenen Lebensmittelzutaten, Getreideprodukten, Küchenkräutern, Milchprodukten, Ölen, Honigprodukten, Tees. In Tierversuchen hat man 2015 festgestellt, dass es beim verstärktem Konsum über längere Zeit zu Leberschäden kommen kann, daher hat das Bundesamt für Risikobewertung einen Grenzwert festgelegt, der nicht überschritten werden sollte.

Die Pollen, die nun den Rückruf ausgelöst haben, habe das Veterinäramt vor etwa einem halben Jahr bei einem Kunden von Reinmuth, der noch einen Teil der Pollencharge auf Lager hatte, getestet. Dass darin ein erhöhter PA-Wert festgestellt wurde, sei dem Sattelbacher Unternehmen nun Anfang Januar mitgeteilt worden, erklärt Carolin Reinmuth auf RNZ-Nachfrage. Daraufhin habe man den Rückruf gestartet. "Die Pollen werden bei Anlieferung immer geprüft", erklärt Carolin Reinmuth weiter. Bei der nun auffälligen Charge waren im Rahmen der internen Kontrolle die Grenzwerte "deutlich unterschritten" worden. Pollen seien allerdings ein "sehr inhomogenes Produkt", innerhalb einer Charge seien Wertschwankungen also durchaus möglich. Kunden und Händler habe man schriftlich über den Rückruf informiert, bisher seien aber keine Rückläufer eingegangen, so Reinmuth.

Weitere Auffälligkeiten in Bezug auf die PA-Werte sollte es künftig ohnehin nicht mehr geben. Statt aus Spanien bezieht man das geschätzte Naturprodukt inzwischen aus Ungarn. Dort produzieren die Pflanzen offenbar deutlich weniger natürliche Abwehrstoffe als im iberischen Hochland.