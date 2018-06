Mosbach. Das SWR-Fernsehen dreht am morgigen Dienstag, 26. Juni, für die Sendung "Stadt - Land - Quiz" in der Region. Bei dem Städteduell im Südwesten treten jeweils zwei Gemeinden gegeneinander an und wollen beweisen, dass sie ihre Heimat gut kennen. Jede Sendung steht unter einem speziellen Thema.

Mosbach wird gemeinsam mit Haßmersheim auf Wachenheim an der Weinstraße treffen und sich mit der pfälzischen Stadt messen. Die Gemeinsamkeit liegt bei den Königen der Lüfte und seinen Verwandten: im Kurpfalz-Park im Pfälzerwald gibt es ebenso wie bei der Deutschen Greifenwarte auf Burg Guttenberg eine Greifvogelschau.

Der Falkner der Burg Guttenberg, Stefan Rebscher, wird gemeinsam mit dem Leiter des Stadtmuseums Mosbach, Stefan Müller, die Region repräsentieren und Moderator Jens Hübschen Rede und Antwort stehen. Stefan Müller nimmt anschließend eine Aufgabe entgegen, die auch die Wachenheimer zu lösen haben werden. Dabei müssen zwei Fotomotive identifiziert und die Lösung innerhalb weniger Stunden präsentiert werden. Zusätzlich wird ein Fernsehteam an diesem Tag in der Mosbacher Innenstadt Passanten befragen und ihr Wissen auf die Probe stellen.

Alle Bürgerinnen und Bürger der Region sind aufgerufen, Mosbach und Haßmersheim bei ihrer Aufgabe zu unterstützen! Nachdem diese gestellt und die beiden zu erratenden Fotos übergeben sind, werden diese auf www.mosbach.de und in weiteren Medien bekannt gegeben und um Hilfe bei der Auflösung gebeten. Bei einem Foto wird es sich um einen Bildausschnitt aus Mosbach handeln; schwieriger dürfte die Regionalfrage sein, bei der ein Foto von der weiteren Umgebung zu erraten ist. Dafür ist Recherchearbeit, vor allem aber das Expertenwissen möglichst vieler verschiedener Menschen notwendig. Wer also Lust hat, mitzuraten und sein Wissen einzubringen, ist willkommen! Näheres ist am morgigen Dienstag ab ca. 11.30 Uhr auf der Homepage der Stadt zu erfahren.

Info: Sendetermin von "Stadt, Land, Quiz" ist am Samstag, 4. August, 18.45 bis 19.30 Uhr im Südwest Fernsehen.