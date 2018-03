Mosbach. (pol/mare) Polizeieinsatz am Gymnasium: Vorsorglich haben die Beamten am Dienstag ein Gymnasium in Mosbach geräumt. Ein 18-jähriger Schüler war vermisst gemeldet worden - und die Polizei konnte nicht ausschließen, dass er psychisch labil ist und ein Messer bei sich hat. Doch schnell konnte Entwarnung gegeben werden.

Aber der Reihe nach: Am Vormittag ist ein 18-Jähriger Schüler eines Mosbacher Gymnasiums von seinen Eltern als vermisst gemeldet worden. Zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung konnte seitens der Polizei nicht ausgeschlossen werden, dass der Schüler sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet und ein Messer bei sich hat. Er hatte vor seinem Verschwinden in der Nacht mit einem Messer seine Mutter bedroht.

Am Morgen fanden die Eltern dann ein leeres Zimmer vor. Um auszuschließen, dass sich der Vermisste in seiner Schule befand, wurde seitens der Polizei angeordnet, dass die Schule geordnet geräumt wird, um im Inneren nach dem Schüler zu suchen. Der Schulbetrieb wurde daher eingestellt und die Schüler wurden aufgefordert, die Schule zu verlassen und nach Hause zu gehen.

Der Abgang der Schüler wurde durch die Polizei überwacht. Der Schüler befand sich nicht im Schulgebäude, weshalb die Suche der Polizei weitergeht.