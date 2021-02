Mosbach. (ar) Er war ein "Ur-Mosbacher", ein echter Kiwwelschisser und als langjähriger Nachtwächter weit über die ehemaligen Stadtmauern hinaus bekannt und beliebt. Und entsprechend groß ist die Lücke, die er hinterlässt – Peter Wendel ist dieser Tage im Alter von 84 Jahren verstorben.

Mit Laterne, Hellebarde, Dreispitz und Umhang zog er zwei Jahrzehnte lang durch die nächtlichen Gassen und Straßen der Fachwerkstadt, gefolgt immer wieder von zahlreichen Besuchern, die sich von ihm die Sehenswürdigkeiten zeigen ließen. In all den Jahren schlüpfte er regelmäßig in die Rolle des Mosbacher Nachtwächters, um die Besonderheiten seiner Heimatstadt Interessierten nächtens näherzubringen. Stadtführer aus Leidenschaft – eine "Führung von der Stang" war nie sein Ding. In dieser Rolle prägte Peter Wendel das Bild der Großen Kreisstadt bei zahlreichen Touristen, wobei er im Mosbacher Dialekt, gewürzt mit vielen Anekdoten und privaten Schmankerln, über die lange Geschichte der Stadt zu berichten wusste. "Unsere Stadt hat bei Dunkelheit eine ganz andere Atmosphäre", beschrieb Peter Wendel eindringlich das nächtliche Altstadtflair. Besonders in der Vorweihnachtszeit waren seine kurzweilig-lehrreichen Nachtwächterführungen heiß begehrt.

"Ich bin en echte Kiwwelschisser aus de’ Schlossgass’", machte Wendel nie einen Hehl aus seinem Stolz, ein Mosbacher zu sein. Peter Wendel startete einst mit einer Lehre als Papierkaufmann in Karlsruhe ins Berufsleben, ehe er 1962 bei der Stadt Mosbach landete – erst beim Bauhof, von 1979 bis 2000 als Museumsverwalter.

Auch im Ruhestand wurde es Wendel nie langweilig, dafür sorgten seine Hobbys und Enkelkinder. Entspannung fand er beim Lesen und auf Reisen mit Ehefrau Inge. Seit 1960 gehörte er der Feuerwehr an, als Kammerwart war er mehr als 40 Jahre lang tätig. Zudem engagierte er sich besonders bei den Mosbacher Amateurfilmern ("Mofac"). Auch des Themas "Juden in Mosbach" nahm er sich an, betonte dessen Bedeutung gerade für die junge Generation. Im November 2017 wurde Peter Wendel für sein Engagement mit der Ehrennadel des Ministerpräsidenten und der Mofac-Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet.