Von Heiko Schattauer

Mosbach. Eigentlich wäre es Zeit gewesen für den Haushalt des kommenden Jahres. Da sich dessen Planung aber aufgrund etlicher (pandemiebedingter) Unsicherheitsfaktoren schwierig gestaltet, will man bei der Stadt Mosbach lieber noch ein wenig warten – und erst im Dezember die finanziellen Leitlinien für 2022 präsentieren. Und so standen statt der Haushaltseinbringung andere Themen im Fokus der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Mosbach, zu der man am vorgestrigen Dienstagabend erneut im Ausweichquartier Feuerwehrgerätehaus zusammenkam.

Erfreulichster Tagesordnungspunkt war dabei erwartungsgemäß der Jahresabschluss der Stadtwerke Mosbach. Dessen einstimmige Feststellung war vor allem auch dem positiven Ergebnis von rund 410.000 Euro geschuldet. In einem coronabedingt angepassten Nachtragswirtschaftsplan hatte man mit einem Gewinn von lediglich 40.000 Euro kalkuliert. Vom Jahresgewinn werden 200.000 Euro an den Gesellschafter Stadt Mosbach ausgeschüttet, die restlichen rund 210.000 Euro werden als Gewinnvortrag zur Eigenkapitalstärkung genutzt.

Wie aber kam es zum deutlich über den Erwartungen liegenden Ergebnis? "Das Ergebnis in der Stromversorgung ist um 262.000 Euro auf 466.000 Euro gestiegen", heißt es erklärend in der entsprechenden Beschlussvorlage. Mengen und Margen seien weit weniger gesunken als man das bei den Stadtwerken Mitte 2020 befürchtet habe. Einbrüche gab’s aber dennoch: Allein durch die Schließung der Geschäfte in der Innenstadt etwa sei Umsatz von rund 135.000 Euro weggebrochen. Ein Minus von 546.000 Euro weist die Bilanz für die von den Stadtwerken betriebenen Bäder aus, der ohne Kurzarbeit über weite Strecken des Jahres noch deutlich höher ausgefallen wäre. Unter dem Strich fiel die Bilanz für 2020 also noch durchaus gut aus.

Noch – das scheint für Oberbürgermeister Micheal Jann das Schlüsselwort im Hinblick auf das (positive) Jahresergebnis der Stadtwerke. "2021 wird nicht so gut ausfallen", prophezeit Jann: "Die Lage ist bedenklich, die Energiepreise kennen nur eine Richtung: nach oben!" Die Stadtwerke könnten steigende Kosten bei der Energiebeschaffung nicht 1:1 an Kunden weitergeben, der gute Abschluss 2020 sei demnach umso erfreulicher. "Das ist ein Puffer, den wir gut gebrauchen können", befand Jann.

Zurück in der Gegenwart, war noch "ein echtes Lieblingsthema", so der Oberbürgermeister mit ironischem Unterton, abzuarbeiten. Vorzubereiten ist vom Gemeinderat als Vorstand und Verwalter der Jagdgenossenschaft Mosbach nämlich die Jagdverpachtung ab 1. April 2022 und dazugehörig die Einberufung einer Jagdgenossenschaftsversammlung und die Ausschreibung der Jagdbögen Mosbach III und Neckarelz. Hintergrund sind Neuregelungen durch das Jagd- und Wildtiermanagementgesetz (aus dem Jahr 2015). Die nun, bei Auslaufen der zuletzt 2013 für neun Jahre getroffenen Vereinbarungen und Verpachtungen der Jagd zu berücksichtigen sind. Neu vorgegeben wird dabei u. a. die Einberufung einer Jagdgenossenschaftsversammlung alle sechs Jahre. Für die gab es bis dato keine Frist, die letzte Veranstaltung dieser Art hatte 2003 (!) stattgefunden. "Das ist ein sehr kompliziertes Thema", erklärte Simone Bansbach-Edelmann, die mithilfe einer Präsentation ein wenig aufklären wollte. Wenn selbst die Kämmerin, die sich mit verstrickten Sachverhalten qua Position bestens auskennt, die Schwere der zu behandelnden Kost einräumt, dann scheint Komplexität definitiv gegeben.

Klar ist: Bei zehn der zwölf Jagdbögen haben die derzeitigen Pächter Interesse signalisiert, diese auch weiterhin zu pachten. Die Bögen Mosbach III (Henschelberg) und Neckarelz sind derweil neu zu besetzen. Weiter erörtert werden sollen das Thema Jagdpacht und die Änderungen der Satzung (als Anpassung an das Jagd- und Wildtiermanagementgesetz) bei der Genossenschaftsversammlung, die am Dienstag, 23. November, in der Odenwaldhalle in Lohrbach stattfinden soll.

Verkaufsoffener Sonntag genehmigt

Schon Anfang November findet sich der Kunsthandwerkermarkt im Veranstaltungskalender der Stadt. Für den genehmigte der Gemeinderat nun einstimmig einen verkaufsoffenen Sonntag. Für diese "einmalige Festlegung" außerhalb der Vereinbarungen für jene Sonderaktionen votierte man (bei einer Enthaltung) auch deshalb, da aufgrund der Corona-Pandemie der Kunsthandwerkermarkt im Frühjahr mitsamt verkaufsoffenem Sonntag ausgefallen war.

Da es weder vom Regierungspräsidium noch von Kirchenseite Einwände gegen die "unbürokratische Anpassung" (Jann) gab, wollten auch Verwaltung und Gemeinderat dem pandemiegeplagten Einzelhandel in der Stadt eine weitere Option eröffnen. Zusätzliche Frequenz und zusätzlichen Umsatz "können die Innenstadtbetriebe gut gebrauchen", findet nicht nur Oberbürgermeister Michael Jann.