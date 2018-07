Mosbach. (jfb) Die CDU-Fraktion des Mosbacher Gemeinderats hat sich bei ihrer jüngsten Sitzung intensiv mit der gegenwärtigen Lage auf dem Wohnungsmarkt beschäftigt. Dabei waren sich die Mitglieder einig, dass dringend mehr Wohnungen in Mosbach geschaffen werden müssten. Daher sollten in der Kernstadt wie auch in den Stadtteilen Flächen ermittelt werden, die einer Wohnbebauung zugeführt werden könnten, damit junge Familien in Mosbach wohnen können und nicht auf die umliegenden Gemeinden ausweichen müssen.

Stadträtin Heike Roth berichtete über die Situation in Reichenbuch. Nach langwieriger Vorarbeit und nach der erforderlichen Änderung des Flächennutzungsplans könnten nun endlich neun Bauplätze angeboten werden, für die es aber bereits 18 Interessenten gäbe.

In Sattelbach ist die Lage ähnlich, wie Stadtrat Arno Flicker informierte. Einig war man sich auch, dass bei der Planung von Wohngebäuden aber darauf geachtet werden sollte, dass sie sich in die schon vorhandene Wohnbebauung einfügen.

Da einige Stadträte in den letzten Jahren immer wieder von Bürgerinnen und Bürgern bezüglich der unbefriedigenden Situation im Neckarelzer Friedhof angesprochen wurden, hat die Fraktion einen Antrag gestellt, damit im Haushaltsplan 2019 Finanzmittel zur Herstellung von befestigten Wegen und einer Toilettenanlage für Besucher eingestellt werden sollen.

Nur im oberen Bereich vor der Einsegnungshalle wurde gepflastert. Im unteren Bereich des Neckarelzer Friedhofs, so hielt man fest, sind die Haupt- und Nebenwege durch starke Unebenheiten gekennzeichnet, die durch entsprechenden Schottereintrag verfüllt wurden. Wie häufig zu beobachten sei, hat dies zur Folge, dass man mit einem Rollator, Rollstuhl und ähnlichen Hilfsmitteln die Wege nicht oder nur mit sehr viel Mühe benutzen könne.

Auch das allgemeine Erscheinungsbild des Friedhofs sei im Vergleich zu anderen dringend verbesserungsbedürftig. Dies könne nach Auffassung der CDU-Stadträte zum Beispiel durch Pflanzung von Büschen, Sträuchern oder Bäumen erreicht werden. Die Ausstattung mit Sitzbänken lasse im alten Teil des Friedhofs ebenfalls zu wünschen übrig.

Auf Nachfrage von Stadtrat Boris Gassert erläuterte der Fraktionsvorsitzende Josef Bittler das weitere Vorgehen und wies dabei darauf hin, dass der Antrag der CDU über die Verwaltung in die Haushaltsberatungen einfließen wird.

Alle Mitglieder der CDU-Fraktion sind sich darin einig, dass hier dringend Abhilfe geschaffen werden müsse. Nun hofft man auf Unterstützung des CDU-Antrags durch die anderen Fraktionen.