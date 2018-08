Mosbach-Neckarelz. (ar) Seit April geht es vor der Neckarelzer Kaufland-Filiale enger als üblich zu. Schwere Baugeräte und ein großer Baukran stehen da, wo sonst Hunderte Fahrzeuge abgestellt sind. Weshalb sich die Kunden auf Veränderungen einstellen mussten und immer noch müssen, die mit ihren Autos zur Kaufland-Filiale in der Pfalzgraf-Otto-Straße zum Einkaufen fahren. Der Neckarsulmer Vollsortimenter macht derzeit seinen Parkplatz fit für die Zukunft - er bringt ihn komplett in Schuss. Für diese umfassende Erneuerung nimmt er einen größeren Geldbetrag in die Hand. Denn das Kaufland investiert in die am 23. April begonnene Modernisierung einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag.

Das Kaufland will mit dieser Maßnahme seinen Kunden auch zukünftig einen angenehmen Einkauf ermöglichen, erläutert Andrea Kübler von der Unternehmenskommunikation des Vollsortimenters auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung. Auf dem Areal bietet das Unternehmen über 500 Stellplätze. Diese werden nun im Rahmen der umfassenden Instandhaltungsmaßnahmen von 2,20 auf 2,70 Meter verbreitert. Gleichzeitig werden die Stellflächen gepflastert und neu markiert. Zudem asphaltierten die Bauarbeiter die Fahrwege neu. "Unsere Kunden können sich schon heute auf einen neuen, modernen Parkplatz freuen", erklärt Andrea Kübler.

Allerdings werden sich die Kunden des Unternehmens noch etwas in Geduld üben müssen. Denn die Instandhaltung wird laut der Unternehmenskommunikation bis Mitte November dauern. "Wir liegen mit den Arbeiten im Zeitplan", berichtet die Sprecherin.

Unter den Kunden in der Region hielt sich zuletzt auch das Gerücht, der Vollsortimenter baue vor Ort ein Parkhaus. Dieses entzündete sich an der Grube, welche die Bauarbeiter dort gegraben haben. Allerdings trifft diese Annahme nicht zu. Andrea Kübler erklärte gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung, dass das Unternehmen dort einen neuen Behälter für die Sprinkleranlage verlegen muss. Deshalb mussten die Bauarbeiter dort das Erdreich aufbuddeln und einen großen Baukran einsetzen.

Bis Mitte November sollen aber die schweren Baugeräte abtransportiert werden. Dann können die Autofahrer wieder den kompletten Parkplatz nutzen - der modernisiert sein wird.