Neckarelz. (pol) Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise fiel am Sonntag gegen drei Uhr in Mosbach in der Heidelberger Straße ein 46-jähriger Fahrer eines Pedelec einer Streife des Polizeireviers Mosbach auf. Bei der Kontrolle stellten die Beamten einen starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 46-Jährigen fest.

Ein vor Ort vorgenommener Atemalkoholtest ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von knapp über 2 Promille. Er musste daraufhin die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten. Auf ihn kommen nun eine Anzeige und eine Verlängerung des bereits bestehenden Entzugs der Fahrerlaubnis zu.