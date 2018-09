Heute in einer Woche soll die Herrenwiesenstraße wieder befahrbar sein. Foto: Ludwig

Mosbach-Neckarelz. (stm) Seit März dieses Jahres wird die Herrenwiesenstraße in Neckarelz saniert. Der Auto- als auch der Busverkehr wurden in der Bauzeit über die Mosbacher Straße umgeleitet. Am kommenden Mittwoch sollen die Bauarbeiten beendet sein.

In drei Abschnitten wurde die Straße erneuert, außerdem ein Abwasserkanal verlegt und Hausanschlüsse modernisiert. Die Haltestelle Hammerweg in Fahrtrichtung Bahnhof Neckarelz wurde an neuer Stelle errichtet und wie die gegenüberliegende barrierefrei ausgebaut. Ausgeführt wurden die Arbeiten von der Firma Gärtner aus Eberbach.

Ganz hat es zwar nicht gereicht, aber ab 12. September, und somit kurz nach Schulbeginn, ist die Straße wieder freigegeben. Für den Busverkehr heißt das, dass insbesondere der Stadtbus I wieder zu dem üblichen Fahrplan verkehrt. Der Ersatzfahrplan über die Mosbacher Straße verliert seine Gültigkeit. Auch die Busse der anderen Linien kehren wieder auf ihre übliche Strecke zurück.