Mosbach. (pol/mare) Der Diebstahl eines Autos oder Fahrrads beschäftigt die Polizei öfters. Der Diebstahl eines Pferdes ist aber auch für die Beamten ein besonderer Fall. Das berichtet die Polizei.

So geschehen in der Nacht zum Mittwoch in Mosbach. Ein Unbekannter hat aus einem Reitstall im "Weißen Feldweg" am Dienstagabend nach 21 Uhr ein Pferd gesattelt und aus der Box geführt. Am angrenzenden Acker entfernte er die Kontaktklammern des Elektrozauns verließ mit dem Pferd das Areal.

Letztlich wurde das Tier aber wieder unversehrt in den Stall gestellt. Es wurde nichts entwendet und nichts beschädigt.

Offenbar war ein Pferdekenner am Werk. Wer Hinweise zum nächtlichen Ausritt des Unbekannten machen kann, wird darum gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261/8090, zu melden.