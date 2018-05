Mosbach. An der Strecke wird gebaut, auf der Strecke ruht der Verkehr: Die Deutsche Bahn kündigt an, an den zwei letzten Januarwochenenden und am ersten Februarwochenende nächtliche Arbeiten am Bahnübergang in Gundelsheim vornehmen zu wollen. Während der Baumaßnahme ist die Stadtbahnstrecke für die Linien S 41 und S 42 zwischen Bad Friedrichshall und Mosbach-Neckarelz jeweils zwischen 23 Uhr und 4.40 Uhr für den Zugverkehr gesperrt. Mit Bussen wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) eingerichtet.

Die erste Bauphase erstreckt sich über die Nächte von Freitag, 19. Januar, bis Montag, 22. Januar. Weiter geht es dann in den Nächten von Freitag, 26. Januar, bis Montag, 29. Januar. Der letzte Bauabschnitt beginnt am Freitagabend, 2. Februar, und endet am Montagmorgen, 5. Februar.

Fahrgäste sollen die entsprechenden Aushänge an den Haltestellen beachten. Die Abfahrts- und Ankunftszeiten der SEV-Busse sind über die elektronische Fahrplanauskunft auf der AVG-Homepage abrufbar.

Zusätzlich finden ab 20. Januar weitere nächtliche Arbeiten an der Autobahnbrücke der A 6 bei Neckarsulm statt. Hierdurch entfallen an den drei Wochenenden zwischen 19. Januar und 5. Februar, zwischen 22 Uhr und 5.20 Uhr einzelne Zugverbindungen der Linie S 41 und S 42 aus. Auch hier setzt die AVG alternative Busse ein.