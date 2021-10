Von Caspar Oesterreich

Mosbach. Sandya Hönle ärgert sich. Über den vielen Müll, der immer wieder entlang des Spazier- und Radwegs am Elzufer achtlos in die Natur geworfen wird. Neben Hunderten von Zigarettenstummeln fallen vor allem Plastiktüten, Glasflaschen, Pizzakartons und Dönerreste ins Auge. "Das sieht nicht nur abstoßend aus. Die Scherben sind für Kinder, Radfahrer und Hunde wirklich gefährlich, und die Essensreste locken zudem Dutzende Ratten an", macht sie deutlich. Bis in die Gärten der Anwohner würden die unliebsamen Nager mittlerweile vordringen.

Seit fast 40 Jahren lebt Sandya Hönle im Lönsweg – die Ratten kamen erst diesen Frühling. Auch viele Nachbarn hätten die Tiere in ihren Gärten gesehen. "Ich vermute, ein paar haben auf eigene Faust auch schon Gift am Elzweg ausgelegt, morgens habe ich schon verendete Ratten gefunden", berichtet die besorgte Mosbacherin. Zwar fordert auch sie zur Schädlingsbekämpfung auf – jedoch nicht Privatpersonen, sondern die Stadt. "In der Vergangenheit ist das schon geschehen. Aber nicht im Stillen, die Aktion wurde in der Zeitung angekündigt und Hinweise auf die Giftköder hat man zur Sicherheit von Hunden und Kindern aufgehängt", erinnert sich Hönle.

Die Stadt sei durchaus aktiv, was die Müllentsorgung und Pflege des Weges entlang der Elz betrifft. Erst kürzlich sei ein neuer Mülleimer an der Bank in Höhe der Ludwig-Erhardt-Schule aufgestellt worden. "Über den habe ich mich wirklich gefreut", sagt Hönle und zeigt auf den klassisch orangenen Behälter.

"Ging mir genauso. Das man sich mal über einen Mülleimer freut ...", ergänzt Michaela Koller spontan, die während des RNZ-Gesprächs mit Sandya Hönle gerade zufällig an der Elz spazieren geht. Bereits 2019 hat Koller die Gruppe "TrashwalkMutti" gegründet. Weil sie schon vor zwei Jahren der zunehmende Unrat entlang des beliebten Rad- und Fußweges ärgerte, übernahm sie kurzerhand selbst die Initiative, bewaffnete sich mit Handschuhen, Greifzange und blauen Säcken und sammelte gemeinsam mit ein paar Mitstreiterinnen und Mitstreitern drauf los. Und wie: In nur einer Stunde landeten mehr als 600 Zigarettenstummel in Kollers Müllsack.

Das größte Problem sei, dass es am Elzweg einfach viel zu wenige Mülleimer gebe. Die Distanz zwischen ihnen sei zu groß und viele Passanten eben leider zu faul, ihre Abfälle ein paar Hundert Meter weit mitzunehmen, erklären die beiden Frauen unisono. "Mit zwei oder drei Mülleimern mehr würde sicherlich nicht so viel Zeug am Wegesrand liegen und es würden keine Ratten kommen", ist sich Sandya Hönle sicher. Auch Hundetütenstationen entlang des Weges würde sie begrüßen. Außerdem wünscht sie sich mehr Achtsamkeit der Radfahrer. "Manche, vor allem E-Biker, rasen hier lang und fahren – ohne zu klingeln – sehr dicht an den Fußgängern vorbei, dass es schon richtig gefährlich ist", kritisiert sie.

Radfahrern und Fußgängern je eine eigene Spur zu schaffen, ließe sich an der Elz rechtlich nicht umsetzten, teilt Meike Wendt, Sprecherin der Stadt Mosbach, auf RNZ-Anfrage mit. "Das ist aufgrund der zu geringen Breite des Weges nicht möglich." Natürlich könnten sich durch die stetige Zunahme von Pedelecs mit entsprechenden Geschwindigkeiten Reibungspunkte ergeben. "Hier ist von allen Seiten, in diesem Fall von dem in diesem Moment Stärkeren, Rücksichtnahme gefordert", macht Wendt deutlich.

In der Vergangenheit habe bereits in Höhe der Ludwig-Erhardt-Schule ein Mülleimer gestanden. "Weil dieser oftmals widerrechtlich mit Hausmüll befüllt wurde und somit auch ständig überquoll, wurde er zunächst abgebaut", so Meike Wendt weiter. "Hoffen wir, dass der neue Mülleimer zweckentsprechend genutzt wird." Dennoch werde der Weg entlang der Elz zwischen Henschelberg und Industriestraße "zeitnah grundgereinigt", verspricht die Sprecherin der Stadt. Im kommenden Jahr sollen neben den Mülleimern dann auch sogenannte Dogstations aufgestellt werden.

Und auch was die Bekämpfung der Ratten am Elzufer angeht, soll jetzt zeitnah reagiert werden: "Der dortige Kanal wird baldmöglichst mit einem Köder belegt", sagt Meike Wendt. "Um zu vermeiden, dass Ratten in die anliegenden Gärten übersiedeln, sollten Anwohner ein ganz besonderes Augenmerk auf ihre Kompostanlagen werfen und dort, aber selbstverständlich auch anderswo, keine Essensreste entsorgen." Wer Rattenbefall bemerke, solle dies umgehend dem Ordnungsamt, Telefon: 06261/820, E-Mail: ordnungsamt@mosbach.de, melden.