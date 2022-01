Von Heiko Schattauer

Mosbach. Wer glänzen will, muss warten. Oder: Was lange währt, wird irgendwann doch noch gut. Egal, wie man es auch beschreiben mag, der Weg der Großen Kreisstadt Mosbach zur Hochschulstadt Mosbach war ebenso lang wie hindernisreich. 2009 hatte man – offenbar ein wenig vorschnell – den ersten Schritt gewagt. Eine ganze Schulkarriere oder gut vier duale Studiengänge später ist Mosbach am Ziel. Mit dem Start ins neue Jahr 2022 darf man endlich den Zusatztitel Hochschulstadt tragen, ganz offiziell, mit dem Segen des Landes, auf Ortsschildern, Briefköpfen, Logos und voller Stolz.

Hintergrund > 2009: Aus der Berufsakademie wird die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach. Daraufhin installiert die Stadt Mosbach neue Ortsschilder mit dem Zusatz "Hochschulstadt" – Wenig später fordert das Innenministerium des Landes die Demontage der (nicht genehmigten) Tafeln. Über die [+] Lesen Sie mehr > 2009: Aus der Berufsakademie wird die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach. Daraufhin installiert die Stadt Mosbach neue Ortsschilder mit dem Zusatz "Hochschulstadt" – Wenig später fordert das Innenministerium des Landes die Demontage der (nicht genehmigten) Tafeln. Über die RNZ wird im Nachgang eines der Hochschulschilder für einen guten Zweck versteigert. > 2020: Zum Ende des Jahres ändert sich die Gemeindeordnung, es gelten nun neue Maßgaben bei der Genehmigung von Zusatzbezeichnungen. > Juni 2021: Mosbachs Gemeinderat beschließt einen Antrag auf Genehmigung der Zusatzbezeichnung Hochschulstadt, den die Verwaltung im Juli beim Innenministerium stellt. > November 2021: Mosbach erhält die Genehmigung für die Zusatzbezeichnung. Im Dezember folgt eine symbolische Titelübergabe. > 1. Januar 2022: Mosbach ist nun offiziell auch Hochschulstadt, am 12. Januar werden sechs Ortsschilder mit dem Zusatz montiert.

An historischer Stelle, dem östlichen Ortseingang unweit der Johannes-Diakonie, durfte Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann am gestrigen Mittwoch das erste von sechs neuen Ortsschildern mit dem Titel Hochschulstadt in der Überschrift "in Betrieb nehmen". Just an der Stelle also, an der er im April 2009 die auf Mosbacher Eigeninitiative angebrachten ersten Hochschulstadt-Zeichen auf Geheiß von oben hatte wieder abmontieren müssen. Diese Gefahr droht diesmal nicht, Jann und die Große Kreisstadt haben seit Ende November 2021 den Segen des baden-württembergischen Innenministeriums, sprich eine offizielle Genehmigung für die neue Beschilderung. Symbolisch übergeben hatte zudem Anfang Dezember noch Innenminister Thomas Strobl den Hochschultitel – im Rahmen einer Online-Veranstaltung, bei der auch andere Kommunen im Ländle ihre Zusatzbezeichnung erhielten.

Selbst Hand, oder besser: den Schraubendreher anlegen musste Michael Jann im Gegensatz zur Demontage 2009 diesmal nicht. Die Mitarbeiter des Straßenbauamts hatten die beiden neuen Hochschul-Tafeln am östlichen Ortseingang schon montiert, als der Verwaltungschef gemeinsam mit Prof. Dr. Gabi Jeck-Schlottmann zum Pressefoto vorbeischaute.

"Endlich", entfuhr es der Rektorin der DHBW Mosbach mit Blick auf die neuen Ortsschilder, mit denen nun sofort klar wird, dass Mosbach nicht nur Fachwerk- und Große Kreis- sondern auch eben auch eine echte Bildungsstadt ist. Völlig zu Recht finde sich die Zusatzbezeichnung nun auf den Eingangstafeln, schließlich sei die Duale Hochschule nicht erst seit ihrer Umbenennung (2009 wurde aus der Berufsakademie die DHBW Mosbach) ein bedeutender Bestandteil der Stadt. Die DHBW sei ein Standortfaktor für die Stadt und Region, unterstrich Jeck-Schlottmann, der nun anerkannte Zusatztitel verdeutliche sofort die enge Verbindung.

Sichtlich zufrieden zeigte sich im morgendlichen Sonnenschein auch Michael Jann ob der neuen Beschilderung, die ihn ja nun schon viele Jahre begleitet. Er erinnere sich noch gut an den Brief des damaligen Regierungspräsidenten Dr. Kühner, der Mosbachs OB unmissverständlich dazu aufgefordert habe, die gerade erst angebrachten neuen Hochschulstadt-Schilder schleunigst wieder zu entfernen. Fast 13 Jahre ist das her, begründet wurde die ablehnende Haltung zum Mosbacher Vorstoß unter anderem mit einer Ablenkungsgefahr, die durch die Zusatzinformationen auf den Ortstafeln ausgehe. Eine Argumentation, die Jann schon seinerzeit nicht nachvollziehen konnte. "Ich fand das schon etwas kleinlich damals", bekräftigt der Oberbürgermeister heute, da man den passierenden Autofahrern offensichtlich eine höhere Ablenkungsresistenz zutraut.

Für Michael Jann ist ohnehin nicht entscheidend, was drauf, sondern vielmehr was dahinter steht. "Es geht ja nicht darum, dass die Hochschule jetzt im Titel steht, sondern dass wir die Verbindung weiter mit Leben füllen." Janns Blick ging dabei stadteinwärts, wo es ja ein ehemaliges Obertorzentrum gebe, das man gemeinsam mit der DHBW zu einem echten Aushängeschild für Mosbach und die gesamte Region – zum innovativen Baukompetenzzentrum nämlich – entwickeln wolle. Dass der Weg zu diesem Schild ähnlich beschwerlich werden könnte wie der zum neuen Ortsschild, das weiß auch Michael Jann. Aber in Sachen Geduld hat man in Mosbach inzwischen Übung, die hatte man ja auch schon beim DHBW-Neubau auf dem Campus bewiesen.

Dranbleiben werden Jann, Jeck-Schlottmann und zahlreiche Unterstützer des ambitionierten Vorhabens aus der Region auf jeden Fall. Aktuell absolviere man an der nun an den Mosbacher Ortseingängen sofort präsenten Hochschule die Bedarfsbemessung, die weiteren Schritten (u. a. auch der Machbarkeitsstudie) vorgeschaltet ist. Bis zum Sommer, so Gabi Jeck-Schlottmann, werde man die eigenen Hausaufgaben erledigt haben und den Ball weiterspielen können. Dann gilt freilich wieder frei nach Goethe: "Nicht Kunst und Wissenschaft allein, Geduld will bei dem Werke sein."