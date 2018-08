Von Alexander Rechner

Mosbach. Schon in frühen Jugendtagen begann seine Politikerkarriere - in der Jungen Union. Rund acht Jahre führte er den hiesigen Kreisverband. Peter Hauk (CDU) ist heute Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz und vertritt seit 1992 den Neckar-Odenwald-Kreis in Stuttgart. Im Rahmen unseres Formates "Gespräch im Rathausturm" sprachen wir mit ihm über die Arbeit in der Landeshauptstadt und im Wahlkreis.

Herr Hauk, wir treffen uns heute im Türmerstübchen im Rathausturm. Von hier aus hat man einen prächtigen Ausblick auf die historische Stadtkirche. Welche Bedeutung hat das C heute noch bei der CDU?

Das C gibt für alle Parteimitglieder Richtung und Grundwerte vor. Und die CDU steht für die Werte Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit und Toleranz.

Sie sind Vorsitzender des einflussreichen Bezirksverbandes Nordbaden. Sehen Sie derzeit die CDU gut aufgestellt, die kommende Landtagswahl im Jahr 2021 gewinnen zu können?

Ja!

Wer kann aus Ihrer Sicht den beliebten Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann herausfordern? Wer soll Spitzenkandidat der CDU werden?

Den Spitzenkandidaten werden wir, wie die Landes-Grünen und die anderen Partei auch, nicht heute festlegen, sondern spätestens ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl.

Sie sitzen am Kabinettstisch zusammen mit dem Regierungschef Winfried Kretschmann. In den Umfragewerten liegt die CDU hinter den Grünen, wie will Ihre Partei aufholen?

Die Bürgerinnen und Bürger wollen, dass wir während der Legislaturperiode regieren - ohne ständig Kontroversen auszufechten: Hierzu muss jeder seinen Beitrag leisten. Erst Ende 2020 bricht die Zeit des Wahlkampfes an. Und ich glaube, dann können wir die Wähler mit unserer guten Arbeit wieder überzeugen.

Aber trotzdem gab es Kontroversen zwischen CDU und Grünen bei einer möglichen Einführung eines neuen Wahlrechts, um mehr Frauen ins Parlament zu bringen?

Das war aber eine Kontroverse zwischen den Fraktionen. Ich rate dringend, allen sich daran zu halten, was im Koalitionsvertrag vereinbart wurde.

Und welche Position nahmen Sie ein?

Ich habe immer gesagt, dass ich in der Sache Vorbehalte habe. Aber ich stehe zu dem, was wir im Koalitionsvertrag vereinbarten. Naturgemäß besteht dieser aus Kompromissen, die aber bei einem Landesparteitag und in der Landtagsfraktion vor der Verabschiedung ausführlich diskutiert wurden. Einer Neuauflage der Kontroverse hätte es nicht bedurft.

Werden Sie bei der nächsten Landtagswahl erneut ins Rennen gehen?

Wenn der Zeitpunkt der Nominierung heranrückt, werde ich mich entscheiden. Aber aus heutiger Sicht sehe ich keinen Grund, nicht wieder für den Landtag zu kandidieren. Mir macht meine Arbeit sehr viel Freude. Ich will für die Menschen in meiner Heimat etwas bewegen, und dafür mache ich aus voller Überzeugung Politik.

Stichwort Landkreis: Wird dieser beim ÖPNV hinsichtlich der Madonnenlandbahn abgehängt? Woran hängt es, dass kein S-Bahn-Sprinter zwischen Osterburken und den Ballungszentren der Metropolregion Rhein-Neckar rollt?

Die Entscheidung über den Sprinter ist unter der Vorgängerregierung gefallen. Ich habe dies immer kritisiert, und daran hat sich auch nichts geändert. Auch der grüne Verkehrsminister kennt meine Meinung dazu. Es geht dabei aber ebenfalls um einen besseren Übergang zur Madonnenlandbahn zwischen Seckach und Miltenberg. Die Madonnenlandbahn muss deutlich beschleunigt werden. DB-Netz muss dazu aber deutlich im zweistelligen Millionenbereich investieren.

Und wie wollen Sie das als Landtagsabgeordneter erreichen?

Durch ständigen Druck auf DB-Netz, schienengleiche Bahnübergänge zu beseitigen und die Signaltechnik auf den neusten Stand zu bringen. Steter Tropfen höhlt den Stein, deshalb lohnt es sich, dran zu bleiben.

Das Polizeirevier Mosbach klagte im Frühjahr über Personalmangel. Was macht die Landesregierung dagegen?

Diese Situation herrscht in fast allen Polizeidienststellen. Das Problem ist erkannt, die Abhilfe ist in Sicht. Aber es dauert noch, weil die Ausbildung der Polizisten drei Jahre dauert, bis sie eingesetzt werden können. Wir haben 1500 neue Stellen geschaffen, die auch besetzt wurden.

Apropos Neueinstellung: Werden in Baden-Württemberg nach den Ferien Unterrichtsstunden ausfallen? Wie sieht die Lehrerversorgung aus?

Ich fürchte, dass es in der Tat zu Ausfällen kommen wird. Aber nicht, weil das Land zu wenig Geld und Personal zur Verfügung stellt, sondern weil keine Lehrer auf dem Markt vorhanden sind. Bei den Gymnasien besteht eine gute, bei den Real- sowie Gemeinschaftsschulen eine ordentliche Lehrerversorgung. Bei den Grundschulen ist sie allerdings schlecht.

Und was wird dagegen unternommen?

Die Kultusministerin empfiehlt, überhändige Gymnasiallehrer zeitweise in Grundschulen einzusetzen. Das halte ich für gut. Wichtig ist, dass Ausfälle weitestgehend vermieden werden, deshalb muss man auch mal andere Wege gehen.

Wie bewerten Sie als Familienvater die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im ländlichen Raum?

Der ländliche Raum ist dabei deutlich besser geworden. Kommunen im ländlich geprägten Raum wurden in diesem Bereich echte Vorreiter. Bei uns gibt es Kita- und Kindergartenplätze. Wohingegen es in den Städten schwierig ist, freie Kita-Plätze zu erhalten.

Themenwechsel - Duale Hochschule in Mosbach: Soll aus Ihrer Sicht das Land das Areal des Mosbacher Obertorzentrums erwerben?

Zweifelsohne besteht ein Bedarf, die räumliche Kapazität der Studierendenzahl anzupassen, ob auf dem Gelände der Johannes-Diakonie Mosbach oder in unmittelbarer Nähe zum Campus Lohrtalweg auf dem Areal des Obertorzentrums. Auf jeden Fall benötigt man Räumlichkeiten für den Studiengang des Bauingenieurwesens.

Im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es immer noch Lücken im Mobilfunknetz. Ist dies nicht ein Standortnachteil?

Natürlich. Aber es müssen die technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für ein Roaming geschaffen werden. Es muss ein Roaming geben - ähnlich wie zwischen einzelnen Ländern. Das Handy muss sich automatisch in das Netz, das verfügbar ist, einbuchen. Das ist der Schlüssel, um Lücken zu schließen. Zweiter wichtiger Punkt ist der Ausbau von Sendemasten.

In den vergangenen Wochen herrschte eine große Hitze: Sollen Landwirte wegen Dürre eine finanzielle Unterstützung vom Bund erhalten? Was unternimmt denn das Land?

Vom Bund ist eine Bund-Länder-Unterstützung angedacht. Wenn der Bund dies beschließt, dann werden wir mitmachen. Im Getreidesektor in Baden-Württemberg und im Neckar-Odenwald-Kreis sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen. Bei Landwirten, die Grünland bewirtschaften und Milchvieh halten, sieht die Sache schon kritischer aus. Aber auch da gibt es Unterschiede.

Sind Sie als Landwirtschaftsminister für eine Finanzhilfe?

Die Grünlandbetriebe, die sich in einer existenzbedrohlichen Lage befinden, dürfen mit den Folgen des Klimawandels nicht allein gelassen werden. Hier müssen Politik und Gesellschaft helfen. Denn die Landwirtschaft ist in der Situation nicht Teil des Problems, sondern kann Teil der Lösung sein.

Als Minister sind Sie auch für den Verbraucherschutz zuständig. Muss das Land für diesen wichtigen Bereich mehr Personal einstellen?

Tatsächlich herrscht ein Bedarf an Fachkräften im Tierschutz und in der Veterinärverwaltung. Zudem haben wir einen Bedarf bei den Untersuchungsämtern, die Lebensmittel aus Baden-Württemberg und anderen Herkunftsländern kontrollieren. Hier wollen wir die Situation weiter verbessern, dafür setze ich mich ein.