Mosbach. (pol/mün) Ein 21 Jahre alter Autofahrer muss jetzt mit einem Fahrverbot rechnen. Denn er setzte am Mittwochabend seinen Ford auf der Landstraße zwischen Mosbach und Lohrbach in die Leitplanke - und das in betrunkenem Zustand. 1,9 Promille ergab der Vortest auf dem Polizeirevier - danach durfte der junge Mann noch eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Der 21-Jährige war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen - er und sein Beifahrer blieben zum Glück unverletzt, wie die Polizei mitteilt.