Mosbach. Musical-Freunde wird es freuen: Die Produktion "Musical Highlights" tourt im Frühjahr 2020 wieder – mit einem neuen Programm und in neuer Besetzung. Auch nach Mosbach kommt die Show. Und zwar am Donnerstag, 9. Januar, in die Alte Mälzerei. Los geht es dort um 20 Uhr.

"Musical Highlights" setzt auf die Stärken der Künstler und eine Programmauswahl, die den Abend zu einem Erlebnis für Musicalliebhaber werden lässt. Es werden nur die Highlights geboten, für die man sonst viele und auch kostenaufwendige Reisen in verschiedene Musicalstädte unternehmen muss. Das Musical kommt so zu den Musikfreunden. Der Einsatz moderner LED-Technik unterstützt die Show wirkungsvoll.

Deutschsprachige Sängerinnen und Sänger, mit Erfolgen auf den großen Musical-Bühnen, bieten in einer fast dreistündigen Gala einen Streifzug durch die Welt des Musicals. Die unterschiedlichen Musikstilrichtungen unterhalten niveauvoll und abwechslungsreich. Gefühlvolle Balladen zum Mitschwärmen, fetzige Popnummern zum Mitschnipsen und dramatische Melodien zum Mitfühlen erwarten die Besucher.

