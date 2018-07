Mosbach. (mlo) Die Rollläden in der Mosbacher Filiale der Metzgerei Mehl sind runtergelassen - und zwar endgültig. "Qualität aus Meisterhand", wie es noch am Schaufenster geschrieben steht, wird es in Mosbach künftig - zumindest aus den Händen von "Lewer-Worscht-Kaiser" Dieter Mehl - nicht mehr geben. Seit dem 18. Juni hat die Metzgerei in der Kesslergasse geschlossen. Vorerst weiterhin geöffnet hat der Imbiss gleich nebenan.

Bei der Entscheidung zur Schließung seien mehrere Faktoren zusammengekommen, erklärt Seniorchef Dieter Mehl, der die Ladenfläche gepachtet hat. Nach dem Tod der bisherigen Eigentümerin wollen die Erben das Gebäude nun verkaufen, allerdings zu einem für ihn unerschwinglichen Preis. Gleichzeitig laufe Ende des Jahres der derzeitige Pachtvertrag aus. Wegen Personalmangels und weil die Geschäfte in der Mosbacher Filiale nicht mehr rentabel gewesen seien, habe man sich für die vorzeitige Schließung entschieden. Der Imbiss soll bis Ende Dezember weitergeführt werden, um die Pachtkosten bezahlen zu können.

In Zukunft will sich Metzgerfamilie Mehl ganz auf ihren Hauptsitz in Dallau konzentrieren - wohin seit der Schließung Mitte Juni nun einige Mosbacher "pilgern", um ihre Wurst- und Fleischwaren zu kaufen, wie Elke Mehl verrät.