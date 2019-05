Mosbach. (rnz/pol) Für einige Besucher wird das lange Wochenende des Mosbacher Frühlingsfestes ein Nachspiel haben: Die Polizei musste in mehreren Fällen eingreifen.

Während es am Freitagabend bzw. in der Nacht auf Samstag auf dem Frühlingsfest aus polizeilicher Sicht vergleichsweise ruhig blieb, mussten die Beamten zwischen Samstagabend und Sonntagfrüh gleich mehrfach ausrücken. Am Freitagabend trafen kurz vor Mitternacht zwei Personengruppen in der Hauptstraße, Höhe Kesslergasse, aufeinander. Einer verbalen Auseinandersetzung folgte eine Rangelei, bei der sich die Personen gegenseitig verletzten: Ein 38-Jähriger zog sich vermutlich einen Nasenbeinbruch zu, ein 29-Jähriger wurde an der Schulter und am Kopf verletzt. Was genau zum Konflikt geführt hat und wie dieser abgelaufen ist, müssen nun weitere Ermittlungen der Polizei ergeben. Fest steht allerdings schon, dass die Beteiligten unter Alkoholeinfluss standen.

Alkoholkonsum dürfte auch der Grund dafür gewesen sein, dass sich ein 23-Jähriger am Sonntagmorgen gegen 0.30 Uhr in der Nähe des Marktplatzes übergab. Auch hier kam es wohl zu einem Streit, in dessen Verlauf der alkoholisierte Mann offenbar von mehreren Personen verletzt wurde. Klärungsbedarf sieht der Ermittlungsdienst des Mosbacher Polizeireviers auch hier noch.

Uneinsichtige Wildpinkler

Bereits eineinhalb Stunden zuvor war ein Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamts Opfer eines Angriffs geworden. Der Mann war gemeinsam mit einem Zeugen und Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes auf dem Fest unterwegs, als er eine Person beim Urinieren in der Öffentlichkeit feststellte. Der Wildpinkler war jedoch alles andere als einsichtig und schlug, wie auch seine Begleiterin, bei der Personalienfeststellung auf den Amtsträger ein. Beide müssen nun mit Anzeigen rechnen. Zu weiteren Auseinandersetzungen kam es zudem gegen 0.30 und 1.40 Uhr im Bereich der Unterführung zwischen Bahnhof und Eisenbahnstraße. Eine Personengruppe provozierte dort Fußgänger, Angehörige der Gruppe schlugen in zwei Fällen auf Passanten ein. Ein Geschädigter erlitt eine Platzwunde, im zweiten Fall wurde das Auto einer Person beschädigt. Durch Zeugenhinweise konnte einer der Angreifer, der auch für den Pkw-Schaden verantwortlich ist, identifiziert werden. Eine Anzeige und ein Platzverweis für die Innenstadt während der Festtage waren die Konsequenz.

„Trotz der Ereignisse ist man aus Polizei-Sicht bislang mit dem Ablauf des Frühlingsfests zufrieden“, erklärte Carsten Diemer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn, am Montag gegenüber der RNZ. Man sei zuversichtlich, alle Verantwortlichen zu ermitteln.