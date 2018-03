Gefasst. Aufatmen im Neckar-Odenwald-Kreis: Ein 35 Jahre alter Buchener wird in Barcelona gefasst (5. August). Er soll seine 26-jährige Lebensgefährtin in Gelsenkirchen ermordet haben. Zunächst ist vermutet worden, er halte sich in der Region auf. Archivfoto: Boris Roessler/dpa

Mosbach. (pol/van) Nach einem Diebstahl zweier Anhänger und mehreren Containern mit hochwertigem Edelstahlschrott in einem Industriegebiet im Stadtteil Neckarelz Mitte Dezember wurden vier Buntmetalldiebe festgenommen. Das berichten die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Heilbronn in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Den Unbekannten gelang Mitte Dezember die Flucht. Es entstand ein Sach- und Diebstahlsschaden von mehr als 150.000 Euro.

Den Beamten des Kriminalkommissariats Mosbach gelang es schnell auf die Spur eines Tatverdächtigen zu kommen. Da offenbar mehrere Diebe für die Tat im Dezember verantwortlich waren, wurden die polizeilichen Maßnahmen der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe (GEG) "Wohnung" der Kriminalpolizei Heilbronn übertragen.

Im Rahmen der Ermittlungen wurden weitere Tatverdächtige identifiziert, denen nicht nur die Taten in Mosbach, sondern auch acht weitere ähnliche Straftaten im Kraichgau und im Rhein-Neckar-Raum zugeordnet werden konnten.

Am Dienstag konnten zwei Männer im Alter von 37 und 26 Jahren durch Spezialkräfte der baden-württembergischen Polizei im hessischen Hanau festgenommen werden, nachdem sie offensichtlich auf dem Weg waren, einen am selben Tag gestohlenen Container mit hochwertigem Schrott zu verkaufen.

Ein 34-jähriger Komplize der beiden wurde ebenfalls am Dienstagvormittag in Viernheim festgenommen. Dieser hatte sich in einem Wohnwagen versteckt, der im Herbst 2017 in Bruchsal gestohlen worden war. Kurzzeitig festgenommen wurde auch die Lebensgefährtin des 37-Jährigen. Die Ermittler konnten herausfinden, dass die Personen in einer Gemeinde im Landkreis Germersheim leben und von dort aus äußerst mobil die Straftaten begingen. Auf dem Firmengelände des 37-Jährigen wurden Diebesgut und Wertsachen sichergestellt.

Die drei Männer wurden am gestrigen Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn dem Haftrichter des Amtsgerichts Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen die Tatverdächtigen. Die Lebensgefährtin des 37-Jährigen und Mutter von fünf Kindern wurde bereits nach ihrer vorläufigen Festnahme wieder auf freien Fuß gesetzt. Die GEG "Wohnung" der Kriminalpolizei Heilbronn ermittelt weiter.

Derzeit wird von einem Diebstahlschaden von fast 370.000 Euro ausgegangen.