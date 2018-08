Mosbach. (stm) Die ganze Vielfalt der Kräuterwelt, kunsthandwerkliche Arbeiten, Schönes für Garten, Balkon und Terrasse, kreative Geschenkideen, Pflegendes und Feines für den Gaumen sowie eine Vielzahl an "duften" Angeboten lassen einen Bummel über den Mosbacher Marktplatz und in der Hauptstraße (Fußgängerzone) beim Kräutermarkt am morgigen Samstag zum Fest für alle Sinne werden.

Beim "Mittagessen am Markt" kann man sich auf der Marktterrasse kulinarisch verwöhnen lassen, und für Urlaubsflair sorgt ab 12 Uhr die Band "Los Amigos" mit karibischem Flair, lateinamerikanischen und spanischen Rhythmen. Wer es etwas klassischer mag, kann die "Musik zur Marktzeit" ab 10.30 Uhr in der Stiftskirche genießen.

Um 11 Uhr bietet sich die Gelegenheit, an einer Führung durch die Altstadt teilzunehmen (Start: Tourist Info). Über "Heilende Sommerkräuter im Mosbacher Klostergarten" informiert Hedwig Kempf Interessierte ab 13 Uhr bei einer Führung durch den Klostergarten beim Amts-/Landgericht (Treffpunkt: Lohrtalweg). Gute Laune für Kinder gibt es zwischen 10 und 16 Uhr bei der Schminkwerkstatt von Annette Reinhart. "Manege frei!" heißt es um 10.30 Uhr und um 14.30 Uhr vor der Tourist Info. Dort zeigt der Circus Huckepack seinen Zirkuszauber im Kleinformat des Puppenspiels.

Die Mosbach Aktiv-Fachgeschäfte in der Innenstadt laden zum (dufte) Einkaufsbummel bis 16 Uhr ein. Ausführliche Infos und das komplette Programm zum Kräutermarkt gibt es hier.