Mosbach. (pol/mün) Ein 41 Jahre alter Mann wurde am Freitagabend in eine Klinik eingeliefert, nach dem er in einem psychischen Ausnahmezustand auf dem Mosbacher Marktplatz ausgeflippt war.

Laut Polizei hatte er zuerst nur geschrien. Als die Polizisten ihn nicht beruhigen konnten, sollte er in Gewahrsam genommen und zu einem Arzt gebracht werden. Doch laut Polizeibericht war der 41-Jährige damit nicht einverstanden.

Er habe von der Streife mehrfach gefordert, ihn zu erschießen. Der Mann trat wild um sich, als ihn die Polizisten mitnehmen wollten. Trotzdem konnten ihm Handschellen angelegt werden. Dann folgte der Transport in eine Klinik.

Ein Polizist und der 41-Jährige wurden nach Angaben der Behörde leicht verletzt.