Von Gabriele Eisner-Just

Mosbach. Wenn die ganz Großen in die Alte Mälzerei nach Mosbach kommen, sind alle 800 Plätze belegt, klarer Fall. Als musikalisches Urgestein begeisterte Manfred Mann’s Earth Band am Freitagabend mit Hits wie "You Angel You", "Blinded By The Light", "Davy’s On The Road Again" sowie "Mighty Quinn".

Schon in den Gründerjahren ab 1971 lief Manfred Mann’s Earth Band bei Live-Konzerten zu Höchstform auf. Rockig beginnt das Konzert in Mosbach mit "Captain Bobby Stout": "Brother, Why Are You Here?", singt Robert Hart, seit 2011 Lead-Sänger der Band und mit 60 Jahren eins der jüngeren Mitglieder der Gruppe. Mick Rogers, Gitarrist und Mitbegründer der Earth Band, variiert mit seinem virtuosen Spiel an der E-Gitarre die Themen des Songs. Unglaublich, wie er aberwitzig schnelle Riffs spielt, wie seine Gitarre jault und wimmert, dröhnt und schluchzt. Übertroffen wird das höchstens noch von Manfred Mann selbst, der das Keyboard schultert und neben Mick Rogers tritt. Beide Musiker spielen sich die Bälle zu, verstärken und ergänzen sich.

Wenn Manfred Mann nicht im Vordergrund agiert, sitzt er versunken an seinem Keyboard-Turm wie auf einer Insel und holt dabei Musik aus allem, was Tasten hat. Wahrscheinlich könnte das musikalische Genie Melodien selbst aus Steinen hervorlocken. Fingerfertigkeit und Improvisationsfreude sind beim 78-jährigen Bandleader jedenfalls ungebrochen.

Nach dem leicht düster getönten Eingangssong geht es weiter mit dem Song "Don’t Kill It Carol", bei dem Manfred Mann und Mick Rogers zeigen, welche quäkenden und knarrenden Laute sie ihren Instrumenten entlocken können. Unterlegt wird dies vom klanglichen Unterbau des Bassisten Steve Kinch, seit 1991 Mitglied der Band, und vom Rhythmus gebenden Schlagzeug des Drummers John Lingwood. Während des Liedes "Martha´’s Madmen" wird sogar schnell mal eben sein Schlagzeug gerichtet, was dem Drummer aber keine Probleme bereitet.

Mit dem gecoverten Amy-Winehouse-Song "Stronger Than Me" erklingt dann ein neueres Stück, einfühlsam gespielt und gesungen von den Hauptakteuren Mick Rogers und Robert Hart, der hier seine stimmliche Bandbreite von bluesig bis rockig entfalten kann. Ein melodisches "Father Of Day, Father Of Night" erklingt mit einem langen, klangvollen Gitarrensolo, danach folgen die großen Hits zum Mitsingen wie "You Angel You", "I Came For You", "Blinded By The Light" und "Davy’s On The Road Again". Jetzt hält es die Besucher nicht mehr auf den Sitzen. Klatschen, tanzen, johlen, mitsingen - die Zuhörer sind begeistert.

Ohne Zugabe kommt die Band natürlich nicht davon. Doch zuvor spielt Mick Rogers passend zur Jahreszeit auf seiner Gitarre das Weihnachtslied aller Weihnachtslieder "Stille Nacht" an - und der ganze Saal singt mit! Elegant gleitet er ohne Pause in den Song "Do wah di di di di dam di di du". Den Abschluss macht die Band - wie könnte es anders sein - mit "The Mighty Quinn": "But when Quinn the eskimo gets here, everybody’s gonna jump for joy" - das passt prima zur Stimmung im Saal.

Das Fazit: "Nur" zwölf Songs auf der Setlist - dank konzertanter Soli macht die Earth Band daraus knapp zwei Stunden rockigen, jazzigen und bluesigen Musikgenuss. Dass die Tonkünstler rund um Manfred Mann die Musik nicht nur spielen, sondern leben, ist sicherlich das Geheimnis ihres fast 50-jährigen Erfolgs. Dazu kommt natürlich die Originalität der Musik und die Tatsache, dass alle fünf Bandmitglieder herausragende Musiker sind. Mit Manfred Mann’s Earth Band ist ein Stück Jugend und damit auch ein Stück musikalische Heimat der Fans nach Mosbach gekommen. Wie sagt es eine Frau nach dem Konzert so schön? "Die Band und ich, wir sind zusammen alt geworden."