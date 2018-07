Ohne Worte sagte das Schlussbild der Feier zur Amtseinführung von Rektorin Romy Maylandt an der Kurfürstin-Amalia-Grundschule in Lohrbach, worin ihre künftige Aufgaben bestehen. Foto: Ursula Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Mosbach-Lohrbach. Da soll offenbar etwas wachsen in der Kurfürstin-Amalia-Grundschule (KAG) in Lohrbach. Die Wände der Sporthalle waren mit großen Blumen und Gießkannen verziert. Der Vergleich zu einem blühenden Garten wurde am Ende der Amtseinführung von Romy Maylandt tatsächlich gezogen. Die Schulkinder sangen und spielten auf eindrückliche Weise, was ein Garten zum Gedeihen braucht.

Ersetzt man Garten durch Grundschule, passen all die Dinge, die junge Pflänzchen brauchen - hier wir dort: Nährboden und Pflege, Geduld und Freiheit, Unterstützung und Pflege. Und damit Chefgärtnerin Maylandt nach all dem Tun auch mal ruhen kann, bekam sie zum offiziellen Einstand eine Gartenliege geschenkt.

Vor Romy Maylandt aber liegt auch viel Arbeit. Bei allen bildungsplanmäßigen Vorgaben und selbst gegebenen Zielen für die KAG will die neue Rektorin den Kindern "Zeit, Raum und Zuwendung" schenken. Seit erst wenigen Monaten (nach den Pfingstferien trat sie ihren Dienst an) ist die Stelle der Schulleitung wieder besetzt; zwei Jahre lang war sie kommissarisch von Nicole Schneider geführt worden.

Vor zwei Jahren bangten viele um den Bestand, auch Romy Maylandt gehörte zu den engagierten Verfechtern des Erhalts der Dorfschule. Daran erinnerte Thomas Helfrich, der Vorsitzende des Fördervereins. Über den Erhalt hinaus sei das Ziel die Weiterentwicklung der Schule.

Dem Vergleich mit dem Garten fügten andere Grußwortredner weitere hinzu. Schulentwicklung, schwenkte Schulrat Uwe Wurz ins künstlerische Fach, sei nicht die Leistung einer Solistin. Wurz skizzierte Maylandts beruflichen Werdegang und schloss mit der Bemerkung, dass es eher selten vorkomme, dass eine Schule von jemandem geleitetet werde, die hier selbst die Grundschulzeit verbrachte. Mit dem Überreichen der Ernennungsurkunde appellierte er an Maylandts Verantwortung, den Kindern als Individuen ebenso gerecht zu werden wie sie nachhaltige Gemeinschaftserfahrungen machen können.

Die Stadt Mosbach als Schulträgerin war repräsentiert durch Bürgermeister Michael Keilbach. Der freute sich, dass eine Lohrbacherin nun die Geschicke der Kurfürstin-Amalia-Grundschule leitet. Er sieht Romy Maylandt, die mit ihrem Ehemann, vier Kindern und vier Pferden im Dorf lebt, geradezu prädestiniert für die Aufgabe.

Enge Verbundenheit mit Lohrbach schätzt auch Edgar Brauch, der wusste, dass Maylandt "eine hervorragend funktionierende Schule" übernehme. Und noch etwas freut den Ortschaftsrat: dass die Schule sich - wieder - am Dorfgeschehen beteiligt. Es war nicht immer so; mit einer Lohrbacherin als Leiterin aber bleiben die Zeichen auf einem guten Miteinander stehen. Für die evangelische und auch die katholische Kirchengemeinde sprach Pfarrer Roger Baudy (er unterrichtet Religion an der KAG). "Unser gemeinsamer Dienst ist, die Kinder auf- und anzunehmen. Schaut sie an, wie Jesus sie angeschaut hat. Habt sie lieb."

Bandmanagerin und Bauleiterin waren die beiden nächsten Vergleiche, die Maylandts Rolle zu beschreiben suchten. Franziska Gramlich hatte die Musikwelt nach entsprechenden Tätigkeitsfeldern abgeklopft; da das Kollegium der KAG rein weiblich ist, handelt es sich folgerichtig um eine "Girlieband"… Einen Bauleiterhelm hingegen wollte Marco Schirk seiner Kollegin verpassen.

Der Leiter der Pestalozzi-Realschule ist der geschäftsführende Schulleiter der Mosbacher Grund-, Haupt-, Real- und Förderschulen; er bot die Unterstützung aller Schulleiter-Kollegen an. Und wenn’s doch mal "brennt", könnte Romy Maylandt auf eine "Notfallkiste" mit Geduldsfaden, Trillerpfeife und Kehrschaufel zurückgreifen, die ihr von der Elternbeiratsvorsitzenden Nina Fuhrig augenzwinkernd überreicht wurde.

Schließlich folgten die Glückwünsche der drei mit der KAG kooperierenden Kindergärten in Reichenbuch, Lohrbach und Sattelbach, die ihre Leiterinnen Christa Ludwig, Simone Kempert und Isabel Wagner-Mackamul mit viel Detailliebe und Wäscheklammern festgemacht hatten.

"Gerührt" von all den Worten und guten Wünschen, dankte Romy Maylandt allen. Sie habe schon erkannt, dass sie sich an der KAG auf alle verlassen könne. Das vor ihr liegende Feld ist weit. Die schulleitende Gärtnerin will es "immer wieder zum Blühen bringen".