Mosbach. (schat) Eine grausige Entdeckung machte am Dienstagmorgen ein Passant, der an der Schlackebrücke in Mosbach unterwegs war. Kurz vor acht Uhr meldete der Zeuge der Polizei eine leblos auf dem dort angestauten Elzbach treibende Person, wenig später bargen die Beamten vor Ort die Leiche eines Mannes. "Es gibt keine Hinweise, die auf eine Fremdeinwirkung hindeuten", erklärte Carsten Diemer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn, am Donnerstag auf Nachfrage der RNZ.

Nach den vorliegenden Erkenntnissen aus medizinischen Untersuchungen und aufgrund der Ergebnisse von parallel unternommenen polizeilichen Ermittlungen gehe man davon aus, dass es sich "um einen tragischen Unglücksfall" handelt. Vermutlich sei der Mann, beim Toten handelt es ich um einen 65-Jährigen aus Mosbach, unweit der Schlackebrücke in die Elz gestürzt und dann ertrunken, so Polizeisprecher Carsten Diemer weiter.