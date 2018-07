Von Bernd Kühnle

Mosbach-Lohrbach. Schon unter der Überdachung auf dem Schulhof lachte den zahlreichen Gästen, die sich in der Kurfürstin-Amalia-Grundschule in Lohrbach eingefunden hatten, ein Tisch mit Esswaren entgegen, von denen irgendwie die Aura "gesund" ausging. Brunnenkresse, Blüten auf Körnerbrot und eine Ernährungspyramide vertieften diesen Eindruck und stimmten die Besucher auf das Ereignis ein, das hier feierlich begangen werden sollte: Der offizielle Beginn der landesweiten Aktionstage zum EU-Schulprogramm "Für Fruchtforscherinnen und Milchentdecker", in dem mehr als 200 Schulen und Kindergärten das Thema "Obst, Gemüse und Milch" in den Mittelpunkt ihres Lernens stellen.

Ziel dieser Tage ist es, Kinder für frisches Obst und Gemüse sowie Milchprodukte zu begeistern und ihre Kenntnisse über Lebensmittel zu erweitern. Dass die Kinder schon im Vorfeld der Veranstaltung eifrig mit der Thematik beschäftigt waren, zeigte sich beim Gang durch das Schulhaus in die geschmückte Turnhalle, wo an zahlreichen Bildern und Ausstellungstischen Nahrungsmittel beschrieben, Essenstipps gegeben wurden und Gesundes zu sehen war.

Schulleiterin Romy Mayland eröffnete nach dem Musikstück "Spannenlanger Hansel", bei dem die Flötengruppe die einleitenden Teile zu den folgenden Strophen intonierte, den Festakt mit der Begrüßung von Peter Hauk, Minister für den Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden Württemberg, Dr. Björn Christian Kleih, Erster Landesbeamter des Neckar-Odenwald-Kreises, Ortsvorsteher Norbert Schneider, Fachdienstleiter für Agrarstruktur und Betriebswirtschaft im Landwirtschaftsamt des NOK, Bernhard Heim, und die zahlreichen Gäste und Akteure in der Turnhalle. Anschließend beschrieb sie die Eckpunkte des EU-Schulprogramms, das die knapp 60 Kinder mit ihren Lehrern an der Grundschule umgesetzt hatten und für das jedes Kind einmal wöchentlich eine Trinkmilch und eine Portion Obst oder Gemüse kostenlos erhält.

Hierfür wird ein Großteil der Kosten von der EU getragen und der Rest von der Dieter-Schwarz-Stiftung Neckarsulm sowie von der Schule selbst übernommen. Die Drittklässler erwerben einen "Ernährungsführerschein", der auch Tischsitten, Verarbeitung von Lebensmitteln und Hygieneregeln beinhaltet. Daneben errichtete die Schulgemeinschaft mehrere Hochbeete, in denen Obst und Gemüse angebaut wird. Im Unterricht experimentierten die Schülerinnen und Schüler mit der Zubereitung von gesunden Gerichten, stellten selbst Butter her und entlarvten versteckten Zucker in Getränken und Speisen.

Nach einem Dank an alle an der Aktion Beteiligten setzte der Schulchor, geleitet von Elisabeth Eberhard und Elisabeth Kühne, mit dem Lied "Im Obstgarten" fort, um anschließend Minister Hauk Gelegenheit zu geben, den Hintergrund des Programms zu beleuchten. In kindgemäßer Ansprache stellte er dar, wie wichtig ein gesundes Frühstück ist, um eine effektive Lernleistung zu erreichen. Auch fördere der Umgang mit Lebensmitteln und Produkten aus der Landwirtschaft das Verständnis für Natur und Umwelt, zeige den natürlichen Kreislauf von Wachsen, Reifen und Ernten und liefere einen Einblick in Lagerung und Verarbeitung der Produkte.

Hauk lobte das Schulteam für die Umsetzung des pädagogischen Konzeptes und dankte für die fantasievolle Ausgestaltung der Ideen. Gleichzeitig äußerte er die Bitte, die Impulse, die sich aus dem EU-Programm ergeben, weiterhin umzusetzen, den Kindern die verantwortungsvolle Nutzung von Pflanzen und Tieren näherzubringen und sich für regionale Produkte einzusetzen.

Nach zwei Tänzen der Tanz-AG bestätigte Ortsvorsteher Norbert Schneider die Wichtigkeit einer gesunden Ernährung und dankte Romy Maylandt und dem Schulteam für ihr Engagement. Anschließend nahmen die Gäste die Gelegenheit wahr, bei einem Rundgang durch das Schulhaus die vielfältigen Aktionen in den Klassenräumen zu bewundern, bei denen sich die Schulkinder mit der Thematik praktisch auseinander setzten. So untersuchten die "Gemüsedetektive" und "Fruchtforscher" die Inhaltsstoffe der Lebensmittel, "Zuckerforscher" analysierten versteckte Kalorienbomben, "Milchentdecker" stellten fest, dass eine ganze Palette gesunder Inhaltsstoffe in diesem Getränk steckt, "Gärtnerkinder" begeisterten sich am Anbau ihrer Pflanzen, und die "Beki-Gruppe" beschäftigte sich mit der Landesinitiative "bewusste Kinderernährung".

Nach diesem interessanten Einblick in die Umsetzung der Grundideen des Aktionstages trafen sich die Gäste wieder in der Turnhalle, wo ein liebevoll aufgebautes Buffet darauf wartete, nach dem Tischgebet von Pfarrer Roger Baudy verkostet zu werden, ehe Rektorin Romy Maylandt die Veranstaltung mit Dankesworten an alle Beteiligten schloss.