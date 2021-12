Mosbach. (stm) Zur Vermeidung von größeren Menschenansammlungen in der Silvesternacht hat die Ortspolizeibehörde der Großen Kreisstadt Mosbach ein Verweil-, Alkohol- und Feuerwerksverbot per Allgemeinverfügung erlassen. Das Verbot gilt vom 31. Dezember ab 15 Uhr bis 1. Januar um 9 Uhr.

Feuerwerk in der Mosbacher Altstadt ist schon seit vielen Jahren verboten, da Fachwerkgebäude besonders brandgefährdet sind. Auch in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen ist das Zünden von Feuerwerkskörpern schon lange verboten. Dies ist nicht nur aufgrund der Gefahren sinnvoll, sondern auch aus Rücksicht auf Mensch, Tier und Umwelt.

In Pandemiezeiten kommt ein weiterer Aspekt hinzu: Menschenansammlungen sollen vermieden und somit die Gefahr von Ansteckungen mit dem Coronavirus minimiert werden. Deshalb wurden zusätzlich zu den bereits in der Vergangenheit definierten Verbotsbereichen für Feuerwerk weitere Flächen einbezogen beziehungsweise diese ausgeweitet. Neben der Innenstadt sind dies der Messplatz in Neckarelz mit den dazugehörigen Parkplätzen vor der Pattberghalle, der Kleine und Große Elzpark mit Stadtgarten sowie die Parkplätze bei der Jahnhalle/Freibad und Schulzentrum Katzenhorn.

In den ausgewiesenen Bereichen dürfen auch an Silvester und Neujahr auf den öffentlichen Verkehrsflächen und in den öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen keine Feuerwerkskörper gezündet werden. Verboten ist auch das Verweilen von Gruppen von mehr als zehn Personen in diesen Bereichen sowie der Ausschank und Konsum von Alkohol.

Die Allgemeinverfügung der Stadt ist im heutigen Anzeigenteil der RNZ öffentlich bekannt gemacht worden und unter www.mosbach.de abrufbar. Dort sind auch die Pläne einsehbar.

Von der Allgemeinverfügung bleiben andere Vorschriften, insbesondere die der Corona-Verordnung in der jeweils geltenden Fassung wie zum Beispiel Kontaktbeschränkungen, unberührt. Die Stadt weist darauf hin, dass vorsätzliche und fahrlässige Verstöße gegen die Verbote auf den in der Anlage festgelegten Flächen Ordnungswidrigkeiten darstellen.