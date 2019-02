Mosbach. (schat) Mosbach und "Mundstuhl", da war doch schon mal was?! Lars Niedereichholz und Ande Werner scheinen irgendwie Gefallen an der Fachwerkstadt gefunden zu haben - zum wiederholten Mal kehrt das Comedy-Duo in die Alte Mälzerei zurück. Am 22. März präsentiert Mundstuhl das brandneue Programm, das man - man bleibt sich treu - "Flamongos" getauft hat.

Seit über 20 Jahren pflegen die beiden Komiker ihre Unterhaltungs-Philosophie, die sie selbst als "unverwechselbare Gratwanderung zwischen Nonsens, hintergründigen Wortgefechten, derben Späßen und politischen Inkorrektheiten" bezeichnen. Damit wollen sie auch der Mosbacher Gesellschaft einen "irrwitzig komischen Zerrspiegel vor das bierselige Antlitz" halten.

Transportieren sollen die Spiegelbilder natürlich nicht die beiden selbst. Sondern ihre ganz speziellen Alter Egos: Die schillerndsten "Flamongos" unserer Republik etwa. Oder Peggy und Sandy, die alleinerziehenden Dating-App-Expertinnen aus dem ostdeutschen Plattenbau mit ihren Problemen zwischen stets bemühter Flüchtlingsintegration und ihrem neo-patriotischen Nachwuchs. Oder aber die kongenialen Illusionisten Sickfried und Roooy oder die unglaublich drucklosen Friedensaktivisten von "No Pressure". Und wenn gar nichts mehr hilft, dann nehmen eben Dragan und Alder den Spiegel in die Hand.

Beantworten will man in Mosbach die brennendsten Fragen unserer vernetzten Welt: Wie vermehren sich Schlümpfe? Warum gibt es Vodka mit Schinkengeschmack? Und: Müssen denn auch Krankenwagen einen Verbandskasten an Bord haben? Die beiden mehrfach ausgezeichneten Echopreisträger versprechen mit ihrem 10. Bühnenprogramm "eine sagenhafte Pointendichte".

Die RNZ verlost 5 x 2 Eintrittskarten für das Gastspiel von Mundstuhl in Mosbach. Wer gewinnen will, ruft an unter Tel.: (0 13 78 22) 70 23 21 oder schickt eine SMS an RNZ WIN TICKET mit der Nummer 520 20 und dem Kennwort "Gewinner" sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis einschließlich Montag, 25. Februar, geschaltet. (Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro).