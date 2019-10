Von Alexander Rechner

Mosbach. Wie bewerten Jugendliche die Mosbacher Kommunalpolitik? Was müsste aus deren Sicht verbessert werden? In der Großen Kreisstadt will der Jugendgemeinderat (JGR) die Anliegen der Jugend einbringen, die er vertritt.

Jamila Laade und Kevin Bergmann, beide Jugendräte, schildern im Gespräch, welche Ziele der JGR verfolgt, welchen Einfluss er auf Ratsentscheidungen nehmen kann und wo er noch Luft nach oben sieht.

Frau Laade, Herr Bergmann, welche Ziele verfolgen Sie als Jugendgemeinderäte?

Kevin Bergmann: Wir wollen dazu beitragen, Mosbach für Jugendliche attraktiver zu machen. Dass sie mehr Lust bekommen, hier zu leben.

Jamila Laade: Genau. Denn unser Ziel ist es, uns um Themen der Jugendlichen zu kümmern. Allerdings wünschte ich mir, dass wir uns mehr als bisher einbringen können und stärker unterstützt werden.

Wo sehen Sie denn noch Verbesserungspotenzial?

Laade: Es wäre echt wichtig, wenn man uns auch bei kommunalpolitischen Themen stärker zuhörte. Bei manchen Themen haben wir den Eindruck, nicht wirklich ernstgenommen zu werden. Wenn man uns stärker einbeziehen würde, hätten wir auch etwas zu sagen. Denn wir haben auch Ideen und Vorschläge.

Welche Ideen verfolgen Sie gerade?

Bergmann: Als Projekt möchten wir gerne einen Flohmarkt organisieren. Dieser soll dann unter dem Motto Nachhaltigkeit stehen.

Laade: Als weitere Idee schwebt uns vor, einen gepflasterten Grillplatz im großen Elzpark zu bauen. Damit dort Jugendliche dann gemeinsam Zeit verbringen können, wäre es toll, ein paar Bänke und Mülleimer aufzustellen.

Bergmann: Schön dabei ist, dass die Stadtverwaltung dieser Idee ziemlich positiv gegenüber steht.

Die Mosbacher Jugendlichen gaben Ihnen mit einer Wahlbeteiligung von knapp acht Prozent nicht gerade Rückenwind. Im Vergleich dazu: 2016 waren es noch 13 Prozent. Und bei dieser jüngsten Wahl hat Oberbürgermeister Michael Jann alle 1400 Wahlberechtigte persönlich angeschrieben. Wie kann man diese Situation ändern, dass sich mehr Jugendliche an der Online-Wahl beteiligen?

Laade: Über diese Entwicklung haben wir uns einige Gedanken gemacht. Es liegt ein Stück weit an dem Ruf des Jugendgemeinderats. Viele sagen, es sei uncool, sich daran zu beteiligen. Es bringe ja eh nichts. Dann ist selbst der Mausklick bei einer Online-Wahl einfach zu viel.

Bergmann: Einige interessieren sich zwar dafür, was in Mosbach gerade geschieht, aber sie befürchten, dass die Arbeit im Jugendgemeinderat sie zeitlich zu sehr beanspruche.

Aber wie kann man Jugendliche stärker begeistern?

Laade: Auf Augenhöhe mit den Jugendlichen zu sprechen, das wäre echt wichtig. Und ihre Themen aufgreifen. Darüber hinaus auch Veranstaltungen für Jugendliche anbieten. Der Mosbacher Sommer ist zwar toll, aber man könnte auch mal eine Band nach Mosbach holen, die den Geschmack der Jugendlichen trifft, damit sie auch mal abgehen können. Das müssen nicht die Stars sein, die man sich eh nicht leisten kann. Vielleicht könnte man Jugendbands, die am Anfang ihrer Karriere stehen, eine Bühne bieten.

Bergmann: Das finde ich eine gute Idee. So könnte man Jugendbands eine Chance für einen Auftritt bieten. Daneben könnte man auch mal die "Fanta 4" fragen, ob sie nach Mosbach kommen wollen. Wenn die hier wären, würden sicherlich viele hinrennen.

Laade: Ich auch, das wäre echt cool. Und einen Vorschlag hätte ich auch noch: Auch wenn ich sie nicht in meiner Playlist habe, glaube ich, dass ein Auftritt von Lena Meyer-Landrut in Mosbach für Begeisterung sorgen würde.

Die Studierenden der DHBW Mosbach haben einen Slogan "I love Nixlosbach". Wie finden Sie den Spruch?

Laade: Der ist echt nicht cool, aber ehrlich. Für ältere Menschen ist hier einiges geboten, das ist auch toll. Aber für unsere Generation könnte mehr gemacht werden.

Bergmann: Ich sehe das ähnlich. Die Beach-Party, die wir vor den Sommerferien organisierten, war ein großer Erfolg. Immerhin kamen rund 400 Leute. Daran sieht man, die Jugendlichen sind schon dabei.

Was läuft in Mosbach gut?

Laade: Für ältere Menschen gibt es in Mosbach wirklich ein breites Angebot. Es ist einfach nicht richtig, der Stadt hier einen Vorwurf zu machen, wenn ich nur den Mosbacher Sommer und die Märkte betrachte.

Bergmann: Das stimmt. Mir hat das Weltkulturenfest richtig gut gefallen.