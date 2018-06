Mosbach. (pol/vs) Zwei Jugendliche sollen am Mittwochnachmittag einen Neunjährigen auf dem Schulweg mit einem Messer bedroht haben, wie die Polizei mitteilte.

Die beiden Tatverdächtigen sollen den Jungen gegen 16 Uhr zwischen der Schillerstraße und der Heinrich-Heine-Straße aufgefordert haben, sein gesamtes Geld herzugeben. Dabei sollen sich rechts und links bei ihm eingehakt und ihm ein circa 20 bis 30 Zentimeter großes Messer vor den Hals gehalten haben. Der Junge habe laut Polizei mehrfach beteuert, dass er kein Geld habe. Dann ließen die Täter offenbar von ihm ab. Um den Jungen weiter einzuschüchtern, beleidigten ihn die zwei Jugendlichen und schlugen ihm im Vorbeigehen den Messerrücken gegen den Rücken.

Dem Jungen zufolge seien die beiden Täter zuvor aus Richtung eines Einkaufsmarkts gekommen und gezielt auf ihn zugegangen. Der erste Tatverdächtigte soll etwa 14 bis 16 Jahre alt und 1,60 Meter groß sein. Er soll ein helles Gesicht und volles schwarzes Haar haben, das an den Ohren frei ist. Der Jugendliche war offenbar Deutscher und trug ein schwarzes T-Shirt ohne Aufschrift sowie eine helle Jeans. Zudem soll er ein Einhandmesser mit Holzgriff mitgeführt haben.

Bei seinem Begleiter soll es sich um einen ebenfalls 14 bis 16 Jahre alten Jugendlichen gehandelt haben, der nahezu die gleiche Größe hatte. Auch er hatte helle Haut und kurze blonde Haare, die an der Seite braun waren.

Der Tatverdächtige soll eine raue Stimme und einen Kratzer an der rechten Halsseite haben. Um den Hals habe er eine Halskette mit mittelgroßen, ovalen Ringen und am Finger einen Ring getragen. Zur Tatzeit trug der Unbekannte ein schwarzes T-Shirt mit dem Label einer Rockband, so die Polizei.

Die Kriminalpolizei Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 06261/8090 um Zeugenhinweise.