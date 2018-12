Nicht im Mittelalter, sondern in den 1920er-Jahren erbaut: Bis 2010 war in der Donauschwabenstraße das bei den alt eingesessenen Mosbachern als "Karl Ludwigs Burg" bekannte Gebäude beheimatet. Foto: Traudel Herrmann

Von Gerhard Groß

Mosbach. Ihre Fassade erinnerte an eine echte Burg, doch sie war nicht wirklich eine: Im heutigen Wohngebiet der Donauschwabenstraße in Mosbach befand sich einst ein ganz außergewöhnliches Gebäude, im Volksmund als "Karl Ludwigs Burg" bekannt. Die jüngeren Mosbacher Bürger werden mit diesem Namen wohl nichts anfangen können, nur den alt eingesessenen Mosbachern wird er noch ein Begriff sein, denn das Gebäude mit seiner wechselvollen Geschichte gibt es schon seit einigen Jahren nicht mehr.

Der Mosbacher Karl Ludwig Schneider hatte das burgähnliche Gebäude in den 1920er-Jahren auf dem riesigen Grundstück in der Donaustraße eigenhändig erbaut, 1923 wurde es fertig gestellt. Karl Ludwig Schneider war bei der Reichsbahn in einer wichtigen Position tätig. Insbesondere der Treppenturm und die großen Rundbogenfenster waren Bauelemente, die an eine Burg erinnerten. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die "Karl Ludwigs Burg" in der heutigen Donauschwabenstraße das einzige Gebäude mit einem riesigen Grundstück und großem Baumbestand.

Mit seinem großen Naturgarten und seinem riesigen Bienenhaus war Schneider nicht nur Selbstversorger, sondern versorgte mit seinen Erzeugnissen viele Mosbacher Bürger, denn solche Lebensmittel waren damals knapp.

Als Naturfreund hatte Karl Ludwig Schneider mehrere 100 Vogelnistkästen auf seinem Grundstück angebracht. Nach seinem Tode wohnte seine Tochter, Eleonore Wagner, mehrere Jahre alleine in dem Haus. Zeitweise waren in dem Gebäude viele Mitbürger mit Migrationshintergrund als Mieter untergebracht. Sie unterstützten Eleonore Wagner bei der Grundstückspflege. Die letzten Jahre bis zu ihrem Tod hatte Wagner wieder alleine in der "Karl Ludwigs Burg" gewohnt. Danach gab es mehrere Besitzerwechsel.

Geplante Umbauten, zum Beispiel zu einem Wohnheim, scheiterten an den hohen Kosten, fehlenden Parkmöglichkeiten und am Widerstand der Anwohner. Der drittletzte Besitzer, eine auswärtige Baufirma, begann mit dem Abriss. Da diese Firma Insolvenz anmelden musste, wurde der Abriss jedoch sofort eingestellt. Als Ruine wurde die "Karl Ludwigs Burg" dem Verfall preisgegeben und vor acht Jahren endgültig beseitigt.

Für viele, auch auswärtige Besucher, war das Gebäude etwas Besonderes, nicht nur sehens-, sondern auch erhaltenswert. Das Grundstück, auf dem Gebäude einmal stand, ist heute ein riesiges Brachland. Was damit in den nächsten Jahren passiert, ist unklar.