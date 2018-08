Wissen über die Könige der Lüfte ist im SWR-Städteduell gefragt, bei dem Mosbach am Samstagabend im TV zu sehen ist.

Mosbach. (rnz/stm) Mosbach oder Wachenheim? Wer fliegt höher, wer weiß besser Bescheid? Am kommenden Samstag, 4. August, gibt es von 18.45 bis 19.30 Uhr Antworten auf diese Fragen - dann nämlich sind Mosbach und Wachenheim in der Reihe "Das Städteduell im Südwesten" im SWR-Fernsehen zu sehen.

Wie weit kann ein Adler sehen, wie hoch ein Falke fliegen oder wie gut ein Geier riechen? Was wissen die Menschen eigentlich über die Könige der Lüfte? SWR-Moderator Jens Hübschen testet das Wissen über Greifvögel in Wachenheim und Mosbach.

In der Nähe beider Orte können Besucher in Flugschauen die Vögel beobachten und Interessantes über deren Leben erfahren. Im Kurpfalzpark in Wachenheim und auf der Burg Guttenberg bei Neckarmühlbach erklären Falkner den Zuschauern allerlei Wissenswertes über Adler, Geier, Falke und deren gefiederte Freunde.

Für das SWR-Fernsehformat repräsentieren der Leiter des Mosbacher Stadtmuseums, Stefan Müller, und Falkner Stefan Rebscher die Region - und beantworten die teils kniffligen Fragen des SWR-Moderators. Gedreht wurde aber auch in der Mosbacher Fußgängerzone, wo der ein oder andere (und sogar die Polizei) sich plötzlich einem Mikrofon und einer Fernsehkamera gegenüber sah.

"Dank der sagenhaften Unterstützung der örtlichen Bevölkerung", so die Pressesprecherin der Stadt Mosbach, Meike Wendt, konnten an den Produktionstagen auch die beiden SWR-Bilderrätsel schnell gelöst werden.

Info: Wie man sich insgesamt im Duell mit Wachenheim geschlagen hat - am Samstagabend kann man es ab 18.45 Uhr im SWR-Fernsehen verfolgen.