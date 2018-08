Um den Opfern der Waldbrände in der Gegend von Athen zu helfen, organisierte Familie Stamoulis vom Restaurant "Taverna Mythos" zusammen mit befreundeten griechischen Gaststätten aus Mosbach, dem Gastroteam und Geschäftsfreunden eine Benefizveranstaltung auf dem Marktplatz Mosbach, die Spenden in Höhe von mehr als 3000 Euro erbrachte. Foto: bx

Mosbach. (bx) Man kann schlimme Ereignisse mit Entsetzen zur Kenntnis nehmen und dann wieder in den Alltag schwenken. Oder man nimmt ein Unglück zum Anlass, aktiv zu werden und helfend einzugreifen. Für letztgenannten Ansatz entschieden sich Daniela und Christos Stamoulis, die am Marktplatz in Mosbach die "Taverna Mythos" betreiben. Als vor Kurzem in der Gegend von Athen in Griechenland verheerende Brände ausbrachen, bei denen zahlreiche Menschen starben und viele ihr gesamtes Hab und Gut verloren, nahm das Ehepaar dies zum Anlass, eine Spendenaktion ins Leben zu rufen, um den Betroffenen zu helfen.

"Zwar fühlte ich mich als Mosbacher mit griechischen Wurzeln sicher etwas mehr betroffen, als wenn das Unglück an einem anderen Ort gewesen wäre, aber prinzipiell sind meine Frau und ich immer bereit, Menschen in Not beizustehen - egal welcher Herkunft sie sind", erläutert Christos Stamoulis den Beweggrund, eine Hilfsaktion zu starten. Um das Geld auch direkt den Betroffenen zukommen zu lassen, nahm das Ehepaar Kontakt mit dem Ludwigshafener Stadtrat Joannis Chorosis auf, der sich zum Zeitpunkt der Brände in Griechenland aufhielt und hautnah miterlebte, wie dringend Hilfe notwendig war (und ist). Zusammen mit dem Kulturverein Orpheus organisierte er Spendenaktionen, denen sich auch Familie Stamoulis anschloss.

Gemeinsam mit den griechischen Gastronomenkollegen des Restaurants "Artemis" in Mosbach und vom Restaurant "Capri" in Diedesheim beschlossen sie, eine Benefizveranstaltung zu gestalten, bei der sie kostenlos Speisen zubereiten und Getränke ausschenken wollten. Unterstützt wurden sie dabei mit Spenden von vielen Geschäftspartnern (unter ihnen die Bäckerei Mayer, Getränke Oess & Bulling, Metzgerei Heck, Elektro Wanner, Café Dallas und Eiscafé Rialto) und organisierten am Freitag ein Event, dessen Erlös der Spendenaktion zugeführt wurde.

Die Stadt Mosbach stellte Platz und Strom kostenlos zur Verfügung, das Gastroteam und Freunde halfen ehrenamtlich beim Aufbau des Verkaufsstandes und der Tische, bedienten und waren bei der Zubereitung von Souflaki, Bifteki, Bratwurst oder Spanakopita tätig.

Erfreulicherweise fand die Benefizveranstaltung dann auch einen sehr guten Zuspruch, so dass die Sonderaktion, bei der Trikots von 1899 Hoffenheim, Bayern München und dem VfB Stuttgart, sowie signierte Fußbälle der Fußball-Weltmeisterschaft und von Hoffenheim versteigert wurden, ein voller Erfolg wurde. Auch DJ-Legende Jones leistete seinen stimmigen Beitrag zur Aktion. So kamen am Ende 615 Euro bei der Versteigerung zusammen, aus dem Essens- und Getränkeverkauf ergab sich, da die gesamte Ware gespendet war, ein Gewinn von 2700 Euro, den Familie Stamoulis auf 3000 Euro aufstockte.

Info: Wer den Opfern noch mit Spenden helfen will, kann dies noch diese Woche tun: Spendenkonto: Iban DE18 6746 0041 0020 1870 26.