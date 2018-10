Mosbach. Drei Einrichtungen - ein Ziel: Menschen beim beruflichen (Wieder-) Einstieg zu unterstützen. Deshalb kooperieren das Mehrgenerationenhaus Mosbach, das Jobcenter Neckar-Odenwald und die Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim seit 2013. Jetzt unterzeichneten Karin Käppel, Leiterin der Arbeitsagentur, Jochen Münch, Geschäftsführer des Jobcenters, und Michaela Neff, Leiterin des Mehrgenerationenhauses, die Verlängerung der Kooperationsvereinbarung.

"Das Mehrgenerationenhaus in Mosbach ist ein toller Ort, um Menschen aller Altersgruppen und mit verschiedenen Bedarfen auch außerhalb der Arbeitsagentur oder des Jobcenters zu erreichen. Wir wollen hier weiter gemeinsam Menschen den Weg in Richtung Arbeit ebnen", führt Karin Käppel an.

Was mit einem Berufsrückkehrerinnen-Frühstück begann, hat sich zu einer Reihe vielfältiger Angebote weiterentwickelt. Hierbei liegen die Schwerpunkte auf der Fachkräftesicherung und der Unterstützung beim (Wieder-)Einstieg in Ausbildung und Beruf. Zusätzlich angeboten werden soll im nächsten Jahr auch ein Projekt für Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund.

"Wir haben vor fünf Jahren eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, die nicht nur auf dem Papier steht, sondern tatsächlich gelebt und im besten Sinne positiv weiterentwickelt wurde", freut sich Jochen Münch. Große Anerkennung zollen der Jobcenter- und die Agenturleiterin Michaela Neff sowie den beiden Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Kirsten Haber (Jobcenter Neckar-Odenwald) und Susanne Ehrmann (Agentur für Arbeit), die als maßgebliche Motoren diese Zusammenarbeit mit Leben und vor allem viel Kreativität erfüllen.

Regelmäßige Veranstaltungen sieht die Kooperationsvereinbarung vor wie beispielsweise aus der Reihe "45+ - Mut zu neuen Wegen". Diese Veranstaltungsreihe will dabei aber auch "Nicht-Ü45er" beim beruflichen Start unterstützen.

Mit dem Zitat von Henry Ford "Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein Erfolg" beschreibt Michela Neff die Arbeit der drei Kooperationspartner, die das Mehrgenerationenhaus bei Bedarf durch Angebote zu Kinderbetreuung und Catering ergänzt.