So oder so ähnlich könnte es ausgesehen haben, als Kay Schulze über die ungarisch-österreichische Grenze floh. Drei Wochen nach seiner Flucht aus der DDR fiel die Mauer. Symbolfoto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Mosbach. 565 Kilometer liegen zwischen Görlitz und Mosbach. Auf direktem Weg. Für Kay Schulze liegt zwischen Görlitz und Mosbach noch viel mehr. Seit 30 Jahren und 21 Tagen lebt er nicht mehr in Görlitz, sondern in Mosbach. Den direkten Weg konnte er gar nicht nehmen. Denn als Kay Schulze diesen Weg gewählt hat, war Deutschland noch ein geteiltes Land. Drei Wochen später fiel die Mauer.

„Ich bin mit dem politischen System nicht klargekommen“, erzählt Schulze heute, warum er im Spätsommer 1989 den Entschluss zur Flucht fasste. „Je älter ich wurde, desto mehr habe ich mir Gedanken gemacht. Ich habe mich in unserem Land eingesperrt gefühlt.“ Hinzu kamen zwei Schlüsselmomente: Erstens die vormilitärische Ausbildung in der Schule. „Die hat mich gestört.“ Zweitens das Erstwählerforum, bei dem Erstwähler auf SED-Politiker trafen. Da fragte Schulze nach dem katastrophalen Zustand der Häuser in Görlitz. Daraufhin wurde er im Büro seines Chefs von einem Offiziellen erwartet. „Die Sekretärin zeigte nur auf den Garderobenständer, da hing ein Trenchcoat. Da wusste ich Bescheid.“ Danach beschloss der damals 18-Jährige: „Wenn ich jemals die Möglichkeit habe, zu fliehen, dann mache ich das.“

Ab dem Sommer 1989 überschlugen sich die Ereignisse hinter dem Eisernen Vorhang: Der ohnehin stark beschädigte Grenzzaun zwischen Österreich und Ungarn wurde zurückgebaut. Anfang Oktober durften die DDR-Bürger, die Schutz in der deutschen Botschaft in Prag gesucht hatten, ausreisen. „Als dieser Zug – versiegelt – dann durch Dresden rollte, gab es schwere Ausschreitungen“, erzählt Schulze. „Da hat man gemerkt, dass unheimlich viel Bewegung drin ist, dass viele wegwollen.“ Schulze und seine damalige Lebenspartnerin wollten auch weg. Sie beantragten ein Reisevisum nach Ungarn, packten ihre Koffer und ließen alles hinter sich – ohne dass es jemand merkte. Am 18. Oktober 1989 machten sich die beiden DDR-Bürger auf den Weg, zuerst nach Dresden. „Natürlich hatten wir Angst. Wir wussten ja, was wir vorhaben. Und es gab drei Optionen für unseren Grenzübertritt: Wir werden erschossen, wir werden erwischt und kommen ins Gefängnis – oder wir schaffen es.“

Von Dresden aus ging es mit dem Zug nach Tschechien. „Nach fünf Minuten kamen die ostdeutschen Grenzsoldaten. Die haben keine Miene verzogen“, erinnert sich Schulze. Im Gedächtnis geblieben sind ihm die Uniformen. Graue Reiterhosen mit Stiefeln trugen die Grenzsoldaten. „Allein das Auftreten war sehr intensiv.“ Den ganzen Weg bis zur ungarischen Grenze durchsuchten sie Abteil nach Abteil. Durchsuchten Koffer, Radios, stachen sogar Zahnpasta auf. „Ich war innerlich sehr aufgeregt.“ Die tschechischen Grenzer übernahmen dann von den ostdeutschen und seien härter als die Deutschen gewesen. Als der Zug sich dann der ungarischen Grenze genähert hat, konnte auch Schulze dramatische Szenen beobachten. Ein Familienvater musste den Zug verlassen. Die Frau und zwei Kinder durften weiterfahren. „Die Grenzer haben genau gewusst, was sie da tun.“ Für den heutigen RNZ-Anzeigenvertreter und seine damalige Freundin lief aber alles glatt. Sie konnten nach Budapest reisen.

Ab hier musste Schulze Vertrauen haben. „Wir waren kaum ausgestiegen, als wir auch schon angesprochen wurden“, erzählt Schulze. „Österreich, Taxi“, habe ein Mann ihnen zugeraunt. Schulze und seine Freundin setzten alles auf eine Karte. Bereits im Vorfeld hatte Schulze sich mit der Route Richtung Österreich beschäftigt. „Mir war klar, wenn der falsch fährt, springen wir aus dem Auto.“ Ihr gesamtes Geld gaben sie dem Schlepper, etwa 3000 DDR-Mark. „Doch das war ihm zu wenig.“ Eine junge Frau mit Kind schloss sich dem Paar an.

Der Mann brachte sie zu einem weißen Ford Sierra mit dunklen Sitzen. Das Auto war alt, roch nach kaltem Rauch. „Unter der Hupe war ein Hohlraum, da steckte der Schlepper das Geld rein.“ Dann ging es los. „Ich habe sehr genau aufgepasst, wo wir hinfahren. Aber die Route stimmte und da hatte ich immer mehr mein Vertrauen“, so Schulze. Trotzdem: „Wir waren alle auf Spannung.“

Der eigentliche Grenzübertritt, der war dann aber relativ unspektakulär. Der Schlepper stieg aus, redete mit dem Grenzer, dann öffnete sich der Schlagbaum. „Erst als wir in Österreich waren, merkte ich, dass wir gerade durch das Niemandsland gefahren sind.“ Am 19. Oktober 1989, um 19.25 Uhr, waren Kay Schulze und seine Freundin in Westeuropa angekommen. „Das war ein unbeschreibliches Gefühl der Erleichterung“, sagt Schulze heute. Über mehrere Etappen ging es dann nach Billigheim.

Dort haben Schulze und seine Freundin die Geschehnisse in der Deutschen Demokratischen Republik weiter verfolgt. „Dann kam der 9. November. Und dann haben wir alle gedacht, wir hören nicht recht“, fasst Schulze zusammen. Die Bilder aus Berlin waren für die aus der DDR Geflüchteten einerseits überwältigend. „Aber andererseits hätten wir uns das Risiko auch sparen können.“ Dennoch, so Schulze: „Ich bin froh darüber, wie es gelaufen ist, weil mein Leben sonst sicher ganz anders verlaufen wäre. Ich bin glücklich so.“

Erst im Mai 1992 kehrte Kay Schulze erstmals nach Görlitz zurück. „Ich habe gleich gewusst, dass ich dort nicht bleiben will.“ Seine Herkunft will und kann Schulze nicht verleugnen. „Ich bin ein Ossi. Aber ich bin auch ein Wessi. Hier ist meine Heimat“, sagt Schulze. Dieses „Hier“, das liegt zwischen Görlitz und Mosbach.