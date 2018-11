Mosbach. (rnz) Am heutigen Mittwoch und morgigen Donnerstag geht nichts (zumindest für den fließenden Verkehr) auf dem seit Wochen in Sanierungsarbeit befindlichen Teilstück der Mosbacher Hauptstraße. Zwischen den Kreuzungen Kapellenweg und Sulzbacher Straße (Polizei) wird aus der bis dato Halbseiten- eine Vollsperrung.

Grund sind die Asphaltierungsmaßnahmen, der sanierten Straße soll nun noch eine neue Decke verpasst werden. Am Freitag ab 7 Uhr, so die Auskunft der Stadtverwaltung, wird der Abschnitt dann wieder für den Verkehr freigegeben - und zwar in beide Fahrtrichtungen.

Von der vorübergehenden Vollsperrung zuvor ist auch das Regionalcenter der AOK betroffen. Das ist heute und morgen nur fußläufig erreichbar. Für Kunden, die einen barrierefreien Zugang benötigen, hat die AOK für diese beiden Tage in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt eine zusätzliche Beratungsmöglichkeit eingerichtet.

Von jeweils 8.30 bis 17 Uhr stehen AOK-Mitarbeiter neben dem Kundenempfang im Landratsamt zur Kundenberatung zur Verfügung.