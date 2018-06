Mosbach. (pol/mün) Ungefähr 50 Jugendliche wurden am Montag in der Mosbacher Innenstadt und im Landesgartenschaupark von der Polizei kontrolliert. Einige Heranwachsende hatten Betäubungsmittel bei sich oder konsumiert, heißt es in einer Mitteilung der Polizei am Donnerstag. Die jungen Männer sollen nun angezeigt werden. Zudem wurde eine Person festgenommen, die zur Fahndung ausgeschrieben war. Auch ein Platzverweis wurde ausgesprochen.

Einige kontrollierte Personen waren mit der Kontrolle nicht einverstanden und äußerten sich respektlos gegenüber den Beamten, heißt es in der Mitteilung.

Bei einer weiteren Kontrolle am Dienstag wurde ein 24-Jähriger im Elzpark dabei erwischt, wie er mit drei weiteren Personen Marihuana konsumierte. Der Mann, der am Montag nicht vor Ort war, muss nun ebenfalls mit einer Anzeige rechnen.