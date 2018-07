Jeder Euro, der am Freitag bei der Bewirtung am Mosbacher Marktplatz eingenommen wird, soll den Opfern der Brandkatastrophe in Griechenland zugutekommen. Foto: dpa

Mosbach. (lu) Die verheerenden Waldbrände bei Athen sind zwar gelöscht, doch zurück bleibt ein Bild beispielloser Verwüstung. Über 80 Tote sind bereits geborgen worden, viele davon konnten noch immer nicht identifiziert werden. Etliche Menschen werden noch vermisst, Tausende haben in dem Feuer-Inferno ihre Häuser und Wohnungen, ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Eine Katastrophe, die auch hierzulande niemanden kaltlässt, aber insbesondere den bei uns lebenden Griechen nahegeht.

Aus diesem Grund haben sich unter Federführung von Christos und Daniela Stamoulis die Betreiber der im Stadtgebiet ansässigen griechischen Lokale zusammengeschlossen, um den Opfern der Brandkatastrophe zu helfen. Unterstützt von den Restaurants "Artemis" in der Hauptstraße und "Capri" in Diedesheim sowie zahlreichen weiteren Sponsoren, lädt die Familie Stamoulis am kommenden Freitag, 3. August, von 18 bis 22 Uhr zum Barbecue für den guten Zweck vor ihr Restaurant "Taverna Mythos" am Mosbacher Marktplatz ein. Jeder Euro, der an diesem Abend eingenommen wird, kommt den Brandopfern zugute.

Um den Spendenbetrag noch zu erhöhen, versteigert Christos Stamoulis einen von der Mannschaft des Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim signierten Fußball, den er selbst bei einer Benefiz-Autkion erworben hat, zugunsten dieser Aktion.

Außerdem stellt der Stadionsprecher, Leiter der Abteilung Fanwesen bei der TSG Hoffenheim und Radio-Regenbogen-Urgestein Mike Diehl ein Mannschaftstrikot für diesen Zweck zur Verfügung.

Das Team der Taverna Mythos und seine Mitstreiter möchten das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und hoffen auf viele Besucher, die mit ihnen zusammen einen lauen Sommerabend bei gutem Essen im Herzen der Mosbacher Altstadt verbringen und damit gleichzeitig etwas Gutes tun. Neben frisch Gegrilltem werden auch reichlich Getränke zur Abkühlung bereitstehen.

Info: Zusätzlich wurde ein Spendenkonto eingerichtet.

DE18 6746 0041 0020 1870 26

Hier kann jeder, der die Aktion unterstützen möchte, einen Obolus entrichten.