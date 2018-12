Von Peter Lahr

Mosbach. Ohne städtisches Grußwort - die Rathauschefs hatten sich mit Ausschusssitzungen entschuldigt -, dafür mit städtischer Förderung und rund 50 Gästen eröffnete Markus Wieland am Dienstagabend die Präsentation des "Mosbacher Jahresheftes 2018" im Rathaussaal. Der Vorsitzende des Geschichts- und Museumsvereins stellte das 164 Seiten starke Jahrbuch vor, das bereits im 28. Jahrgang zu historischen - und mittlerweile auch botanischen - Ausflügen lockt.

Ins Grüne geht es bereits mit dem Titelbild, einem Grenzstein, auf dem neben der Jahreszahl 1778 auch die Buchstaben "GB" deutlich zu erkennen sind. "Der gebildete Mosbacher würde vielleicht an Großherzogtum Baden denken", erläuterte Wieland mit leiser Ironie die Inschrift - wohl wissend, dass es 1778 noch gar kein Großherzogtum gab. Weshalb das Kürzel denn auch auf den Grafen von Bretzenheim verwies, der die Herrschaft Zwingenberg für die Kurpfalz verwaltete. Entnommen wurde das Motiv dem Beitrag von Gisela und Werner Kramer. Die profunden Kenner der Waldgeschichte schrieben über Grenzsteine im Michelherd. Nachdem der Odenwaldklub 20 Jahre die Kleindenkmale dokumentierte, wäre hier ein neuer Forscher sehr willkommen, der die Arbeit des 2016 verstorbenen Josef Schneider fortsetzen könnte.

"Gut gelungen", so Wieland weiter, sei auch der Beitrag von Peter Krieger, der über heimische Orchideen geschrieben und viele ansprechende Farbfotos beigesteuert hat. "Diesmal ganz konventionell" habe Achim Dohmeier über den Ortsnamen Einbach bei Buchen geforscht. Größter Vorteil des Artikels: Er stelle alle Quellen offen dar. Allerdings gab Wieland zu bedenken: "Namenskunde ist nie eine ganz sichere Sache." Die Adaption des Tempelhauses zu einer "ordentlichen Kirche" - bzw. deren Vorgeschichte - untersuchte Horst Uhl.

"Sehr flächendeckend" beschrieb Manfred Biedert die Einführung der "Großherzoglich Badischen Landpost-Anstalt", weshalb man den zweiten Teil des farbig bebilderten Artikels im Jahrbuch 2019 finden könne. "Das war der Beginn einer Entwicklung, die am Ende eine Vollabdeckung mit Postämtern anstrebte", ordnete Markus Wieland die Thematik ein. Die erste Neuerung damals bestand darin, dass man zusätzlich zu den Posthaltereien erstmals Briefe in jeder Gemeinde austrug. Passend zum anschließenden Festvortrag "Vor 100 Jahren" dokumentierte Karl Heinz Neser dramatische Todesfälle aus der Region - verursacht durch die Pandemie der "Spanischen Grippe" am Ende des Ersten Weltkriegs.

An den vor zehn Jahren gestorbenen Regisseur Klaus Michael Grüber erinnert Karsten Weber. Der in Neckarelz Geborene zähle zu den bedeutendsten Persönlichkeiten aus der Region, betonte Wieland. Immerhin brachte er es in die letzten Brockhaus-Auflagen. Auch Renate von Rosenbergs neue Slevogt-Biografie legt Weber den Jahrbuch-Lesern ans Lektüre-Herz. In die jüngste Geschichte zieht es Klaus Goppold und Bertold Hergenröder. Während der erste über die Verbreitung innovativer Kommunikationstechniken schreibt, erinnert der zweite an den dreieinhalb Tonnen schweren Mosbacher "Guckstein", der im Rahmen der Landesgartenschau unterhalb der Neckarelzer Hütte aufgestellt wurde.

Jahresberichte des Stadtmuseums sowie des Kreis- und des Stadtarchivs komplettieren das Jahrbuch nebst einer Literaturübersicht. Darin versammelt Markus Wieland Bücher und Presseartikel zu historisch relevanten Themen aus der Region.

Info: Das "Mosbacher Jahresheft 2018" ist im Büro des Stadtmuseums sowie im Buchhandel für 15 Euro erhältlich. ISBN: 978-3-88260-097-1. Freiexemplare können Mitglieder des Geschichts- und Museumsvereins sowie alle Ehrenamtlichen des Stadtmuseums dienstags und donnerstags von 9.30 bis 12 Uhr im Stadtmuseum oder während der Dezemberausstellung im Rathaussaal abholen.