Dem Werkrealschulstandort an der Müller-Guttenbrunn-Schule droht die Schließung, was eine neue Konzeption verhindern soll. Foto: Brunhild Wössner

Von Brunhild Wössner

Mosbach. Ein einziger Beschluss stand am Ende der knapp zwei Stunden dauernden öffentliche Sitzung des Mosbacher Gemeinderates im Audimax der Dualen Hochschule Mosbach. Das war die einstimmige Annahme von Spenden. Ansonsten stand die Informationsvermittlung im Vordergrund, etwa über die neue Werkrealschulkonzeption der Großen Kreisstadt. Eine Entscheidung darüber kündigte Oberbürgermeister Michael Jann für die nächste öffentliche Sitzung im Dezember diesen Jahres an. Das Schulthema sei, so das Stadtoberhaupt, "emotional besetzt", daher sollten in diesem Zusammenhang "Zahlen, Daten und Fakten sachlich bewertet" werden.

Konkret geht es um den Fortbestand der Müller-Guttenbrunn-Schule (MGS). Wie Eckhard Boer, Amtsleiter Service, Bildung und Generationen berichtete, seien die Schülerzahlen seit dem Höhepunkt in 2001/02 im Sekundarbereich, also im Werkrealschulbereich, kontinuierlich gesunken. Zuletzt konnte keine fünfte Klasse gebildet werden, was einen sogenannten "Blauen Brief" des Staatlichen Schulamtes zur Folge hatte. Werde jetzt nicht gegengesteuert, drohe die Auflösung des Werkrealschulstandorts an der MGS kraft Gesetz. Dabei hatte man die Schule in jüngerer Zeit mit einem Kostenumfang von rund 2,5 Mio. Euro saniert und aktuell mit einer neuen Beleuchtung für rund 400.000 Euro ausgestattet. Räume für einen Werkrealschulbetrieb seien also vorhanden und in einem ordentlichen Zustand.

Dagegen herrsche in der Lohrtalschule, die Anfang des neuen Jahrtausends als einzügige Werkrealschule gebaut wurde "große Raumenge".

Die neue Konzeption sieht nun vor, dass beide Schulen ab dem Schuljahr 2020/21 eine gemeinsame Werkrealschule bilden. So sollen am Standort Lohrtalschule die Klassen fünf bis sieben unterrichtet werden und am Standort Masseldorn in der MGS die Klassenstufen acht bis zehn. Diese Maßnahme würde sicherstellen, dass es an beiden Standorten eine Grundschule und Teilbereiche einer Werkrealschule gibt.

Passiert dieser Vorschlag, der im Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Tourismus (BKST) erarbeitet wurde, in knapp zwei Wochen das Gremium, könnten also beide Grundschulstandorte erhalten werden. Nur als Grundschulstandort (ohne Werkrealschule) sei der Schulbetrieb in der MGS unwirtschaftlich. Durch das neue Konzept könnte die Raumnot der Lohrtalschule verringert und es müssten keine Schüler abgewiesen werden.

Die Neuausrichtung stieß nach Bekanntwerden zumindest in der Schulkonferenz der MGS auf wenig Gegenliebe. Die Ablehnung wurde dabei mit der Aufforderung verbunden, Alternativen vor einem Beschlussvorschlag zu prüfen. Eckhard Boer stellte mögliche Alternativen im Einzelnen vor, wie die Aufstellung von Containern an der Lohrtalschule bis hin zu Lösungen, die auch an anderen Schulstandorten Veränderungen nach sich zögen. Solchen Überlegungen steht allerdings ein Gemeinderatsbeschluss entgegen, der besagt, dass die Grundschulstandorte komplett erhalten bleiben sollen.

Gemeinderätin Elisabeth Laade, Alternative Liste, wollte wissen, ob ein Verbundschulkonzept für die MGS eine Lösung sein könne. Das sei "rechtlich vom Tisch", so Michael Janns Antwort. Michaela Arnolds Frage (CDU) zielte auf die Raumzahl in der MGS. Boer nannte elf für die Werkrealschule und vier für die Grundschule. Arnolds Parteikollege Helmut Mursa forderte mit Blick auf einen Gemeinderatsbeschluss dazu auf, eine "zukünftige Garantie" für den Erhalt der MGS im Blick zu behalten. Jann sieht derzeit realistische Perspektiven, beide Schulstandorte zu erhalten, auch weil Mosbach gegen den Landestrend einen deutlich höheren Zulauf bei der Werkrealschule habe. Hartmut Landhäußer (SPD) fragte konkret nach der Anzahl der Schulleitungen. Michael Jann schloss daraufhin zwei Schulleitungen aus. Für die kombinierte Schule gäbe es einen Rektor und einen Konrektor. Angedacht sei, dass Rektor und Konrektor an verschiedenen Standorten positioniert sein sollten. Das wäre allerdings eine "rein schulorganisatorische Maßnahme", wie Abteilungsleiter Dieter Kautzmann auf Nachfrage im Gemeinderat erläuterte.

Die vorgestellte Schul-Neukonstruktion und die denkbaren Alternativen sollen nun in den Fraktionen bis zur nächsten Sitzung (und einer Beschlussfassung dazu) beraten werden.