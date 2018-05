Mosbach. (jdm) Bei den Nordbadischen Fußballmeisterschaften für Menschen mit Behinderung ging es um die Qualifikation für die Landesmeisterschaften von Special Olympics am 21. Juli in Stuttgart. Auch bei der diesjährigen Ausgabe boten beste äußere Bedingungen den Rahmen für das Kleinfeld-Turnier. Dennoch überwogen der Spaß und die Begeisterung für den Fußball. Die 21 Teams kamen aus dem gesamten nordbadischen Raum von Buchen bis nach Pforzheim.

Gespielt wurde in vier Leistungskategorien. Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten qualifizierten sich für das Landesfinale. Besonders große Freude gab es bei den Gastgebern von der Johannes-Diakonie: Sie waren mit fünf Teams angetreten, von denen gleich vier beim Landesfinale dabei sein werden.

Einen besonderen Dank richtete Mit-Organisator Achim Schwind bei der Siegerehrung an die vielen ehrenamtlichen Helfer sowie an die Sponsoren, die das jährliche Turnier durch ihre Unterstützung möglich machen.

Sieger der Kategorie A wurde das Team Mosbach 1 der Johannes-Diakonie, gefolgt von ATW Mannheim und der Galen-Schule Heidelberg. In Kategorie B setzte sich das Team Schwarzach der Johannes-Diakonie an die Spitze vor ATW Mannheim 2 und der "Schule im Taubertal". Die Kategorie C dominierte das Team "Bruchsaler Löwen" der Lebenshilfe Bruchsal vor der Lebenshilfe Sinsheim und Mosbach 2 von der Johannes-Diakonie. Sieger der Kategorie D wurde das Team Mosbach 3 der Johannes-Diakonie vor den Kickern aus den WfbM Buchen der Johannes-Diakonie und der Lebenshilfe Bretten-Gölshausen.