Mosbach. (dore) Aus einem Ein-Mann-Betrieb 1958 in Lohrbach wurde eine gefragte, 47 Mitarbeiter starke Firma: Am Samstag, 22., und Sonntag, 23. September, feiert die Firma Fürst aus Mosbach nun ihr 60-jähriges Bestehen.

Der Spezialist für Bodenbeläge, Estriche und Raumgestaltung wird auf dem Firmengelände im Adalbert-Stifter-Weg 10 ein buntes Programm mit Unterhaltung für Groß und Klein bieten. Unter anderem wird am Samstag um 11.30 Uhr "Special Guest" Joey Kelly (ehemaliges Mitglied der Band "The Kelly Family") in einem Vortrag über seinen Lebensweg als Unternehmer und Ausdauersportler sprechen. Das ganze Programm findet sich am Donnerstag auf den RNZ-Sonderseiten zum Jubiläum.

60 Jahre Firmengeschichte, das bedeutet: Da ist einiges auf die Beine gestellt worden und auch die ein oder andere ungewöhnliche Geschichte im Gedächtnis der Verantwortlichen hängen geblieben. Zwei Anekdoten zum Schmunzeln hat Inhaber Karl Fürst im Gespräch mit der RNZ verraten.

Eine Geschichte sei ihm von ehemaligen Mitarbeitern, inzwischen im Ruhestand, bei einer der alljährlichen Weihnachtsfeiern erzählt worden. "Es war auf einer Baustelle Anfang der 1970er-Jahre. Unsere Firma hat in einem Mosbacher Stadtteil die Bodenbeläge in einem Reihenhaus gelegt." Soweit alles normal. Das ist schließlich eine der Aufgaben der Firma Fürst. Als der Boden schon fast komplett verlegt gewesen war, sei der verblüffte Hausbesitzer auf die Mitarbeiter zugekommen und habe gesagt: "Was macht ihr denn in meinem Haus?" Wie sich herausstellte, hatten die Fürst-Mitarbeiter den Boden im Nachbarhaus des Gebäudes verlegt, für den der Auftrag eigentlich galt, erzählt Karl Fürst. Der zunächst verärgerte Hausbesitzer habe den Boden dann aber doch "angenommen" und einen Rabatt bekommen.

Die zweite Geschichte ereignete sich Ende der 1970er-Jahre. "Unsere Jungs haben an einem Wohnblock verschiedene Arbeiten verrichtet. Im Nachbarhaus arbeiteten Mitarbeiter einer Konkurrenzfirma." Nach zwei Tagen habe einer dieser Beschäftigten von nebenan seinen Vater Karl Fürst senior, Gründer der Firma Fürst und damaliger Inhaber, gefragt, ob er ab sofort für Fürst arbeiten könne. Das Verrückte an der Geschichte: "Der Mitarbeiter der Mitbewerber-Firma stand dann gleich am selben Nachmittag auf der Matte und hat angefangen, für uns zu arbeiten", so Karl Fürst schmunzelnd. Der Chef der anderen Firma habe allerdings erst zwei Tage später davon erfahren. "So etwas wäre heute nicht mehr möglich", meint Karl Fürst dazu.