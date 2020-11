Die Duale Hochschule Mosbach benötigt aus Sicht von MdL Georg Nelius (SPD) dringend das Baukompetenzzentrum, das auf dem Areal des Obertorzentrums errichtet werden soll. Jedoch müsse das Projekt nun endlich an Fahrt aufnehmen. Foto: Alexander Rechner

Von Alexander Rechner

Mosbach. Seit fast 14 Jahren vertritt er den Neckar-Odenwald-Kreis im Stuttgarter Landtag, seit über 36 Jahren gestaltet er als Stadtrat die Mosbacher Kommunalpolitik mit. Im Frühsommer gab Georg Nelius bekannt, nicht erneut bei der Landtagswahl antreten zu wollen. Über Gründe, die zu dieser Entscheidung führten, und warum beim DHBW-Baukompentenzzentrum endlich Taten folgen sollen, äußert sich der Landtagsabgeordnete Georg Nelius im RNZ-Interview.

Herr Nelius, warum treten Sie nicht mehr für den Landtag an?

Im vergangenen Sommer bin ich 71 Jahre alt geworden. Und in Zukunft möchte ich noch mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. In den vergangenen rund 14 Jahren hat meine Familie vielfach auf mich verzichten müssen. Ich freue mich darauf, mehr für meine Frau, meine Kinder und meine Enkelkinder da sein zu können.

Sie sprachen es gerade an: Sie vertreten den Landkreis nun seit 2007 in Stuttgart. Welche Akzente waren Ihnen für ihren Wahlkreis wichtig?

Landtagsabgeordneter Georg Nelius. Foto: Alexander Rechner

Als Landtagsabgeordneter bin ich im Ausschuss ländlicher Raum und kann mich so für die Interessen unserer Heimat auch dort stark machen. Außerdem wirke ich im Petitionsausschuss mit. In Zeiten der grün-roten Landesregierung – von 2011 bis 2016 – hatte ich die SPD im Wissenschafts- sowie im Innenausschuss vertreten. Das war eine spannende Zeit, weil wir als Regierungspartei damals die Polizeireform auf den Weg gebracht haben – und dabei konnte ich die Belange unseres ländlichen Raums einbringen. Im Wissenschaftsausschuss war es mir wichtig, die Entwicklung unserer DHBW Mosbach unterstützend zu begleiten.

Inwiefern?

Ich habe Druck gemacht, dass die Finanzierung des Erweiterungsbaus im Landeshaushalt aufgenommen wurde. Erst dadurch konnte dieser umgesetzt werden. Außerdem habe ich mich für eine Bestandssicherung unserer Hochschule – übrigens gegen den harten Widerstand der Grünen – und die Einführung des dualen Studiengangs "öffentliches Bauen" an der DHBW starkgemacht. Und heute ist das Bauingenieurwesen an der DHBW Mosbach ein deutschlandweit einzigartiger dualer Studiengang. Das freut mich sehr. Die Errichtung des Baukompetenzzentrums ist mir deshalb auch ein Herzensanliegen, das dringend in Mosbach umgesetzt werden muss.

An welcher Stelle soll das Baukompetenzzentrum denn errichtet werden?

Das Areal des Obertorzentrums bietet sich geradezu an. Es ist in der Nähe des Campus Lohrtalweg und der Innenstadt. Außerdem könnte man mit einem nachhaltigen Neubau die DHBW und den Studiengang zukunftsweisend stärken. Jedoch muss es dort schnell losgehen. Es müssen nun endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden. Im Landeshaushalt müssen die Gelder für das Projekt freigegeben werden. Sonst passiert bei diesem Vorhaben nichts. Deshalb begrüße ich, dass Gerhard Lauth die Federführung übernommen hat, damit wird es nun konkreter. Denn auf Dauer ist ein mit Brettern vernageltes Obertorzentrum kein schöner Anblick für uns in Mosbach.

Was muss nun geschehen?

Das Wissenschaftsministerium muss endlich Taten sprechen lassen. Die Zeit streicht ins Land, von Herrn Minister Hauk höre ich auch nur wortreiche Ankündigungen. Es muss eine Grundsatzentscheidung getroffen, die Planungskosten müssen in den Landeshaushalt gestellt werden. Seit Jahren tauscht man viele Briefe mit noch mehr Worten aus. Aber wo sind die Taten der grün-schwarzen Landesregierung? Ich sehe keine.

Auch der Gemeinderat wird bei einem möglichen Neubau dann gefragt sein. Wie positioniert sich die SPD dann?

Als SPD-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat werde ich das Projekt unterstützen. Denn aus städtebauerlicher Sicht ist ein Neubau auf jeden Fall eine sinnvolle Verbesserung.

Im letzten Gespräch mit der RNZ sagten Sie, dass sie es nicht Ihr Traum gewesen sei, Landtagsabgeordneter zu werden. Hätten Sie sich auch ein anderes Amt und Mandat vorstellen können?

Lehrer zu sein, ist für mich eine Berufung gewesen. In die Schule bin ich immer gerne gegangen. Jedoch haben mich gesellschaftliche Entwicklungen sehr interessiert. Ich möchte für die Menschen etwas bewegen. Deshalb bin ich gerne Stadtrat in Mosbach und auch Fraktionsvorsitzender meiner Partei. Als Wahlkampfleiter des späteren Mosbacher Oberbürgermeisters Fritz Raff habe ich gespürt, welche vielfältigen Möglichkeiten einem die Kommunalpolitik bietet. Dies war damals für mich auch der Einstieg in die Mosbacher Stadtpolitik.

Als Raff 1990 zum Saarländischen Rundfunk wechselte, war eine mögliche Nachfolge als OB für Sie kein Thema?

Nein, das war für mich keine Option.

Kommen wir zu einigen Kreisthemen. Dürfte ich Sie bitten, folgende Sätze zu vervollständigen: Der Neckar-Odenwald-Kreis benötigt eine umstiegsfreie Regionalexpresslinie nach Stuttgart, weil ...

... der ÖPNV noch attraktiver werden muss. Wenn die Mobilitätswende kommen und gelingen soll, dann sind Regionalexpresslinien Selbstverständlichkeiten. Insofern wundert es mich, dass die Landesregierung den Elzmündungsraum so hängen lässt.

Die Neckar-Odenwald-Kliniken müssen in kommunaler Trägerschaft bleiben, weil ...

... die Kliniken mit ihrem Gesamtangebot sonst nicht erhalten werden können. Das ist wichtig für die Menschen.

Die Schließung der Geburtshilfe in Mosbach war ...

... ein Fehler. Deshalb habe ich auch immer dagegen gestimmt.

Das Coronavirus hat große Auswirkungen auf unser Leben. Welche besondere Bedeutung gewinnt in diesen Zeiten die soziale Gerechtigkeit?

In Krisenzeiten muss der Staat verstärkt an der Seite der Schwächeren stehen und diese finanziell unterstützen. Solidarität gewinnt nun eine ganz besondere Bedeutung. Und die Corona-Hilfen sind Ausdruck davon. Insbesondere das Gastgewerbe, Vereine und Künstler benötigen nun finanzielle Hilfe. Und Gott sei Dank können wir als Staat uns diese derzeit auch leisten.