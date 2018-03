Ausgerollt, abgebrannt: Ein feuriges Finale bescherte die Feuerwehr in Neckarkatzenbach der Fastnachtssaison 2018 in der Region. Die war kurz und intensiv - und für manchen Narren auch mit unerwünschten Nebenwirkungen verbunden. Foto: Thomas Kottal

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Es ist vorbei. Doch, ganz sicher! Das närrische Feuer ist erloschen, die Fastnacht ist abgefeuert, sorry: -gefeiert. Die einen atmen erleichtert auf, die anderen tief durch. Man kann von der Fastnachtssaison 2018 ja halten, was man will, aber selten war soviel närrisches Treiben in so kurzer Zeit. Als hätte jemand auf die Zeitraffer-Taste gedrückt, so aneinandergereiht und geballt folgten die närrischen Events heuer aufeinander.

Kaum hatte man ins neue Jahr gefeiert, stand in Neckarelz der Neck auf der Matte und seine närrischen Freunde in der ganzen Region bereits bei ersten Auftritten auf der Bühne.Von Sitzung zu Sitzung, von Umzug zu Umzug, von Ball zu Ball - die echten Narren waren ob der kurzen Kampagne diesmal echt gefordert. Verschnaufen kann man ja ab Aschermittwoch wieder. "Ich schlag’ echt ein Kreuz", räumt am ersten Tag danach selbst ein Faschings-Urgestein wie Andrea "Helles" Gehrig ein. Ihre Stimme hat das närrische Mädchen für alles bei den "Hausemer Windbeuteln" irgendwo zwischen Bütt und Umzug verloren. Bis 11.11. wird sie sich wieder finden, das ist sicher. Denn für Andrea Gehrig gilt wie für alle anderen echten Narren auch: Einmal Fastnachter, immer Fastnachter! Auch wenn sie beim späten Frühstück am Aschermittwoch wirklich froh ist, "dass es jetzt erst mal rum ist..."

Durchschnaufen dürfen seit gestern natürlich auch wieder die standhaften Fastnachtsverweigerer. Das närrische Pulver ist verschossen, ab sofort darf man wieder gepflegt unlustig sein - ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen. Auch erleichternd, irgendwie.

Nicht mehr ganz so lustig war es unterdessen schon während der Intensiv-Kampagne für so manchen allzu närrisch gewordenen Fastnachter. In den nüchternen Arbeitsprotokollen der Polizei fanden sich reichlich mehr oder weniger passend verkleidete "Alkoholleichen" und "Raufbolde", bei denen erst die Masken und dann die Hemmungen fielen (oder war’s andersrum...?). "Es ist nichts aus dem Ruder gelaufen", gab man sich bei der Polizei an Aschermittwoch und mit sanftmütigem Rückblick auf die närrische Saison in der Region recht gelassen. Um das adäquate Kostüm bei närrischen Veranstaltungen nie verlegen, mussten sich die Ordnungshüter vielerorts vor allem als "Schlichter" verdient machen. Oder auch mal - ganz unlustig - den Jugendschutzbestimmungen in Sachen Alkoholkonsum angebrachten Nachdruck verleihen.

Nicht immer konnte man überall und rechtzeitig sein, ein paar blutige Nasen und alkoholbedingte Ausfälle waren in der aufgeladenen Fastnachtssaison 2018 eben doch zu beklagen.

Ihr heißes Finale erfuhr die dann am Dienstagabend, als im kleinen Neckarkatzenbach ein großer Feuerball den Hang hinab donnerte. Mit dem Stroh, sorgfältig von der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort in Form gebracht, ging dabei auch das närrische Treiben in Flammen und Rauch auf. Ein sehenswerter Kehraus, der auch Fastnachtsmuffeln das Herz erwärmen konnte. Und damit Schluss mit lustig, endgültig, versprochen! Bis die Narren das Feuer für die nächste Kampagne entzünden halt.